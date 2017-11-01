Огромные подземные туннели возрастом в 12 тысяч лет, которые пролегают под всей Европой

Более 12 тысяч лет назад древние люди, населявшие Европу, начали строить массивные подземные туннели по всему континенту. Никто не знает, почему и как они были сделаны, но это невероятные сооружения. Итак, археологи обнаружили в современной Германии тысячи подземных туннелей, относящиеся к каменному веку. Эти проходы тянутся по всей Европе, от Шотландии до Средиземноморья, в результате чего исследователи сбились с толку, гадая об их первоначальной функции. Какова была миссия этих загадочных туннелей? Захоронения? Укрытия, предназначенные для защиты от врагов? Или от глобальной катастрофы?





Многие эксперты считают, что такие мегалитические проходы использовались в качестве дорог и позволяли людям перемещаться по континенту в самые отдаленные места, поскольку подземные туннели были обнаружены в десятках неолитических поселений, разбросанных по всей Европе.





Эти огромные залы часто называют древними автомагистралями. Они перемежаются камерами, хранилищами и комнатами. Всё вместе это огромная и невероятная подземная сеть.





Доктор Генри Куш, профессор Университета имени Карла и Франца (Грац), вместе со своей женой Ингрид анализирует сложную сеть проходов в Штирии (Австрия), предназначение которой все еще остается загадкой. Тем не менее, на органических материалах, найденных в туннелях, были обнаружены следы радиоуглерода, датируемого тысячами лет.





Многие из этих туннелей связаны с достопримечательностями или старыми поселениями. Входы в пещеры иногда встречаются вблизи старых ферм, древних церквей, кладбищ или прямо посередине леса. Они были построены людьми, которые точно знали, что делают. Строители были профессионалами, и эти гигантские подземные дороги смогли «выжить» за десятки тысяч лет.





Древние строители создали зигзагообразный метод обработки поверхностей, который позволил туннелям выдерживать чрезмерный вес. Точно такие же подземные места, помимо Австрии и Германии, были обнаружены в Испании, Венгрии, Турции, Англии и даже в Боснии. Возможно, что обширная сеть туннелей была разработана для защиты от опасностей внешнего мира. Как вы думаете?





Если же они использовались как дороги, то это позволяло людям свободно перемещаться по всему континенту во время войны или эпидемии. Некоторые исследователи считают, что эта сеть проходов представляет собой лишь небольшое открытие, которое со временем приведет к обнаружению огромного подземного мира. Удивительно осознавать, что люди были способны создавать подобные туннели десятки тысяч лет назад.





Хотя мы привыкли считать, что 10 тысяч лет назад древний человек был чрезвычайно примитивен, некоторые открытия, такие как Гёбекли Тепе, пирамиды Гизы и Стоунхендж, показывают, что наши предки владели передовыми методами и технологиями строительства.





Открытие туннелей четко указывает на то, что древний человек проводил свои дни, не только охотясь на животных и собирая фрукты и овощи, но занимался инженерными работами, требующими огромных интеллектуальных ресурсов и дизайнерских знаний. Кстати, подобные проходы существуют и на других континентах. Во многих древних культурах мира упоминается существование туннелей, которые «ведут в подземный мир».









Например, индейцы Макуши являются коренными жителями региона Амазонки, они живут в Бразилии, Гайане и Венесуэле. Согласно их легендам, они являются потомками детей Солнца, а также защитниками «внутренней Земли». До 1907 года Макуши постоянно посещали какую-то пещеру и путешествовали в ней до 15 дней, пока не доходили до внутреннего пространства. Как говорят сами индейцы, это пространство есть «на другой стороне мира, во внутренней земле», и там живут гигантские существа высотой 3-4 метра.

Текст: Flytothesky.ru