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Огромные подземные туннели возрастом в 12 тысяч лет, которые пролегают под всей Европой

01.11.2017 22:59 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Более 12 тысяч лет назад древние люди, населявшие Европу, начали строить массивные подземные туннели по всему континенту. Никто не знает, почему и как они были сделаны, но это невероятные сооружения. Итак, археологи обнаружили в современной Германии тысячи подземных туннелей, относящиеся к каменному веку. Эти проходы тянутся по всей Европе, от Шотландии до Средиземноморья, в результате чего исследователи сбились с толку, гадая об их первоначальной функции. Какова была миссия этих загадочных туннелей? Захоронения? Укрытия, предназначенные для защиты от врагов? Или от глобальной катастрофы?

Огромные подземные туннели возрастом в 12 тысяч лет, которые пролегают под всей Европой

Многие эксперты считают, что такие мегалитические проходы использовались в качестве дорог и позволяли людям перемещаться по континенту в самые отдаленные места, поскольку подземные туннели были обнаружены в десятках неолитических поселений, разбросанных по всей Европе.

Огромные подземные туннели возрастом в 12 тысяч лет, которые пролегают под всей Европой

Эти огромные залы часто называют древними автомагистралями. Они перемежаются камерами, хранилищами и комнатами. Всё вместе это огромная и невероятная подземная сеть.

Огромные подземные туннели возрастом в 12 тысяч лет, которые пролегают под всей Европой

Доктор Генри Куш, профессор Университета имени Карла и Франца (Грац), вместе со своей женой Ингрид анализирует сложную сеть проходов в Штирии (Австрия), предназначение которой все еще остается загадкой. Тем не менее, на органических материалах, найденных в туннелях, были обнаружены следы радиоуглерода, датируемого тысячами лет.

Огромные подземные туннели возрастом в 12 тысяч лет, которые пролегают под всей Европой

Многие из этих туннелей связаны с достопримечательностями или старыми поселениями. Входы в пещеры иногда встречаются вблизи старых ферм, древних церквей, кладбищ или прямо посередине леса. Они были построены людьми, которые точно знали, что делают. Строители были профессионалами, и эти гигантские подземные дороги смогли «выжить» за десятки тысяч лет.

Огромные подземные туннели возрастом в 12 тысяч лет, которые пролегают под всей Европой

Древние строители создали зигзагообразный метод обработки поверхностей, который позволил туннелям выдерживать чрезмерный вес. Точно такие же подземные места, помимо Австрии и Германии, были обнаружены в Испании, Венгрии, Турции, Англии и даже в Боснии. Возможно, что обширная сеть туннелей была разработана для защиты от опасностей внешнего мира. Как вы думаете?

Огромные подземные туннели возрастом в 12 тысяч лет, которые пролегают под всей Европой

Если же они использовались как дороги, то это позволяло людям свободно перемещаться по всему континенту во время войны или эпидемии. Некоторые исследователи считают, что эта сеть проходов представляет собой лишь небольшое открытие, которое со временем приведет к обнаружению огромного подземного мира. Удивительно осознавать, что люди были способны создавать подобные туннели десятки тысяч лет назад.

Огромные подземные туннели возрастом в 12 тысяч лет, которые пролегают под всей Европой

Хотя мы привыкли считать, что 10 тысяч лет назад древний человек был чрезвычайно примитивен, некоторые открытия, такие как Гёбекли Тепе, пирамиды Гизы и Стоунхендж, показывают, что наши предки владели передовыми методами и технологиями строительства.

Огромные подземные туннели возрастом в 12 тысяч лет, которые пролегают под всей Европой

Открытие туннелей четко указывает на то, что древний человек проводил свои дни, не только охотясь на животных и собирая фрукты и овощи, но занимался инженерными работами, требующими огромных интеллектуальных ресурсов и дизайнерских знаний. Кстати, подобные проходы существуют и на других континентах. Во многих древних культурах мира упоминается существование туннелей, которые «ведут в подземный мир».

Огромные подземные туннели возрастом в 12 тысяч лет, которые пролегают под всей Европой

Огромные подземные туннели возрастом в 12 тысяч лет, которые пролегают под всей Европой

Например, индейцы Макуши являются коренными жителями региона Амазонки, они живут в Бразилии, Гайане и Венесуэле. Согласно их легендам, они являются потомками детей Солнца, а также защитниками «внутренней Земли». До 1907 года Макуши постоянно посещали какую-то пещеру и путешествовали в ней до 15 дней, пока не доходили до внутреннего пространства. Как говорят сами индейцы, это пространство есть «на другой стороне мира, во внутренней земле», и там живут гигантские существа высотой 3-4 метра.Огромные подземные туннели возрастом в 12 тысяч лет, которые пролегают под всей Европой

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Более 12 тысяч лет назад древние люди, населявшие Европу, начали строить массивные подземные туннели по всему континенту. Никто не знает, почему и как они были...

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