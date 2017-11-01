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Трамп намерен работать над отменой лотереи Green Card
01.11.2017 20:47 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что будет работать с Конгрессом над отменой популярной лотереи Green Card – разрешений на постоянное жительство в США.
© REUTERS/ Andrew Kelly
По словам Трампа, он давно хотел отменить лотерею и попросил Конгресс немедленно начать работать над этим.
"Нам нужно избавиться от этой программы-лотереи как можно скорее", — сказал Трамп.
Президент США принял это решение после
Трамп сообщил, что подозреваемый в теракте Сейфулло Саипов привозил других людей в США – до 23 человек. Программа предполагает, что приехавший на постоянное жительство в страну может привезти с собой родственников. "Мы должны избавиться от цепной миграции", — отметил Трамп.
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Исполнитель теракта, произошедшего во вторник в Нью-Йорке, прибыл в США из Узбекистана, выиграв грин-карту.
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