Трамп намерен работать над отменой лотереи Green Card

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что будет работать с Конгрессом над отменой популярной лотереи Green Card – разрешений на постоянное жительство в США.



© REUTERS/ Andrew Kelly Теракт в Нью-Йорке: новые подробности и фото преступника

По словам Трампа, он давно хотел отменить лотерею и попросил Конгресс немедленно начать работать над этим.

"Нам нужно избавиться от этой программы-лотереи как можно скорее", — сказал Трамп.

Президент США принял это решение после теракта в Нью-Йорке , исполнитель которого прибыл в страну из Узбекистана, выиграв грин-карту в лотерею. Трагедия, в которой погибли восемь человек, произошла 31 октября. Грузовик выехал на велосипедную дорожку, сбил велосипедистов и врезался в школьный автобус. Затем водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола. В нападавшего выстрелили полицейские и задержали его.

Трамп сообщил, что подозреваемый в теракте Сейфулло Саипов привозил других людей в США – до 23 человек. Программа предполагает, что приехавший на постоянное жительство в страну может привезти с собой родственников. "Мы должны избавиться от цепной миграции", — отметил Трамп.

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