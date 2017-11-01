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Каким образом любители азартных игр обходят запреты Роскомнадзора
01.11.2017 10:48 — Калейдоскоп | Flytothesky
Казино является запретным игорным заведением, но, несмотря на это, появилась все время появляются возможности для обхода запретов. Владельцы казино не хотят смириться со своим поражением, поэтому казино предлагает свои возможности в сети Интернет. Привлечь игроков при игре в казино онлайн невозможно из-за максимальной скрытности и шифрования всех данных.
Все желающие могут возвращаться в недалекое будущее, когда была возможность прийти в любое игорное заведение, выбрать для себя интересующий игровой автомат и начать игру. Желающих попробовать слоты увеличивается, ведь предлагается возможность сыграть бесплатно без необходимости пополнять депозит настоящими денежными средствами.
Почему казино онлайн так популярны?
Переход казино в режим онлайн позволил обойти любые ограничения и предложить игрокам новый ассортимент. Теперь каждый может играть в клубе Вулкан 24 со следующими преимуществами:
- увеличенный ассортимент игровых автоматов;
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- нет необходимости ждать очереди для использования слота.
То, что не запрещено, является разрешенным. В интернете часто блокируются сайты с игровыми автоматами, но были придуманы новые способы, чтобы обойти блокировки и запреты – это использование зеркал, сторонних сервисов или создание альтернативных ресурсов. В законах о запрете есть несколько особенностей. Основной запрет формируется вокруг автоматов, которые позволяют выиграть. На онлайн казино есть бесплатные слоты без выигрышей, а на такие предложения закон не распространяется, что делает из игорных клубов онлайн вполне легальные заведения.
Зеркало – альтернативное решение для игроков
Сайты, называющиеся зеркалами, являются полной копией тех сайтов, которые по каким-либо причинам были заблокированы ранее. Единственная отличительная черта – это другое доменное имя. Время от времени они блокируются, и администраторы вынуждены регистрировать новые имена, чтобы восстановить доступ к игорному клубу для пользователей.
На зеркалах будет сохраняться вся статистика, информация и данные о профиле игрока. Рекомендуется постоянно анализировать информацию о появлении таких зеркал, хотя многие пользователи даже не замечают переходов, потому что устанавливается перенаправление.
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