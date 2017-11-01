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Какой сегодня праздник: 2 ноября

02.11.2017 06:16 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Знаете ли вы, что 2 ноября в Беларуси отмечается День памяти? В народе этот день называют Осенними Дедами. Эту дату православные отмечали на третьей неделе после Покрова, поминали предков. О том, чем еще ознаменовано 2 ноября, читайте в обзоре Sputnik.

Что произошло 2 ноября

В 1903 году вышел первый номер газеты "The Daily Mirror".

В 1939 Верховный Совет СССР принял Закон о включении Западной Белоруссии в состав СССР и воссоединением ее с Белорусской ССР.

В 1947 году была предпринята попытка поднять в воздух самолет с самым большим размахом крыльев.

В 1948 в США Маргарэт Чейз Смит стала первой женщиной, избранной в Сенат.

Кто родился 2 ноября

2 ноября в православном календаре

Православные чтут память великомученика Артемия и мученика Садока.

Именины

В этот день именины Герасима, Артемия, Александра, Леонида, Ивана, Германа, Николая, Петра, Павла, Федора и Ирины.

2 ноября в народном календаре

Люди наблюдали за животными: если белки делали большие запасы орехов, то надо было ждать холодной зимы. Также народ верил, что на защиту рожденных в этот день детей вставала волчица, а вырастал этот человек близким по духу зверям, птицам и лесам. Кроме того, в этот день люди молились Садоку, чтобы уберег от случайной смерти, и Артемию — если одолевали желудочные заболевания.

 
 
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Этот день является 304-м в григорианском календаре, до Нового года остается 61 день.

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