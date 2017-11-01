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Какой сегодня праздник: 2 ноября
02.11.2017 06:16 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 2 ноября в Беларуси отмечается День памяти? В народе этот день называют Осенними Дедами. Эту дату православные отмечали на третьей неделе после Покрова, поминали предков. О том, чем еще ознаменовано 2 ноября, читайте в обзоре Sputnik.
Что произошло 2 ноября
В 1903 году вышел первый номер газеты "The Daily Mirror".
В 1939 Верховный Совет СССР принял Закон о включении Западной Белоруссии в состав СССР и воссоединением ее с Белорусской ССР.
В 1947 году была предпринята попытка поднять в воздух самолет с самым большим размахом крыльев.
В 1948 в США Маргарэт Чейз Смит стала первой женщиной, избранной в Сенат.
Кто родился 2 ноября
2 ноября в православном календаре
Православные чтут память великомученика Артемия и мученика Садока.
Именины
В этот день именины Герасима, Артемия, Александра, Леонида, Ивана, Германа, Николая, Петра, Павла, Федора и Ирины.
2 ноября в народном календаре
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