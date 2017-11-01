Знаки зодиака: как изменится ваша личная жизнь в последние месяцы 2017 года

В личной жизни дела у всех складываются по-разному: кто-то разводится, кто-то влюбляется, кто-то ссорится и мирится. Мы расскажем, как будут обстоять дела в любви у вашего знака зодиака в последние месяцы этого года. Может быть вам захочется что-то изменить или исправить!





1. Овен

Оставшиеся месяцы 2017 года усложнят вашу личную жизнь. Ссоры и стрессы помешают общению с близким человеком. Вам следует честно говорить, что вы чувствуете, и в чем проблема, чтобы можно было наладить нормальное и продуктивное взаимодействие.

2. Телец

В эти месяцы вы захотите помочь всем, кого вы любите, причем отдавая все свои силы и время на помощь и поддержку, но вы не будете чувствовать себя истощенным или уставшим. Наоборот, вы ощутите крылья за спиной и удовольствие от жизни. Однако вам будет нелегко, так как вашей помощи ожидают многие.

3. Близнецы

В последние месяцы года вы почувствуете скуку и застой в личной жизни, но это лишь потому, что предыдущие несколько месяцев были захватывающими. Но жизнь не может всегда быть фееричной и изумительной – так что цените спокойствие и наслаждайтесь простыми вещами до конца года.

4. Рак

Любовь витает в воздухе, потому не беспокойтесь о будущем, а просто наслаждайтесь теми чувствами, которые сейчас вас окружают. Вы будете активны и подходить ко всему с энтузиазмом, но как только вы начнете сомневаться, эта приятная энергия исчезнет. Будьте уверены в себе и в том чувстве, которое сейчас зарождается.

5. Лев

В последнее время вы чувствовали свою эмоциональность и неуравновешенность, из-за которых пострадала личная жизнь. Сейчас все налаживается, и вы обязательно найдете равновесие, перестав выяснять и копаться в себе, позволив себе такую любовь, какую вам хочется.

6. Дева

Последние месяцы года вы будете чувствовать себя подавленным. Начало осени принесло много новых знакомств, следовательно, не позволяйте старым отношениям влиять на новое в вашей жизни. И, конечно же, не сравнивайте то, что было раньше и теперь, так как прошлое может нанести ущерб будущему, которое еще не случилось.

7. Весы

Последние несколько месяцев принесли неудачи в вашу личную жизнь, и это был большой тест для вас и вашего партнера. По мере того как все будет налаживаться, вы почувствуете себя ближе к людям, которые помогли вам пережить этот сложный период.

8. Скорпион

В последнее время вам сопутствовала удача – как в личной жизни, так и в целом в жизни. Пока ваша энергия находится на пике, веселитесь, наслаждайтесь и получайте новую информацию. Любовь для вас сейчас будет связана с открытиями, потому позволяйте себе исследовать её без чувства вины.

9. Стрелец

Вы будете ощущать, что вы не все можете проконтролировать в своей жизни, особенно, что касается любви. Случаются сердцебиения, происходят ошибки, а события идут не так как вы планировали, но при всем этом, не позволяйте себе полностью потерять контроль над своей жизнью.

10. Козерог

В оставшиеся месяцы в любовном плане вы будете чувствовать себя несколько обескураженным. Накопилась усталость от попыток, и вы ощущаете, что пора остановиться. Возможно, это и верно, просто живите с удовольствием, а если любовь вдруг внезапно нагрянет, не закрывайте перед нею дверь.

11. Водолей

Похоже, что в последнее время решения за вас принимали другие люди, но вот в оставшиеся месяцы 2017 года, этого допускать не стоит, особенно в личных вопросах. Вам нужно встречаться с теми, кто вам нравится, и не ходить на свидания с теми, с кем не хочется – все очень просто. Вы не можете вести себя так, как хотелось бы другим людям, потому сосредоточьтесь на том, чего хотите вы.

12. Рыбы

В последнее время вы чувствовали себя немного потерянным в вопросах любви, зато сейчас вы находите свою дорогу. Блуждание дало вам время узнать, что именно вы ищете. И теперь, когда вы это знаете, уверенность к вам возвращается. Настало время действовать.

Текст: Flytothesky.ru