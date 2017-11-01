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Фотоконкурс Siena International Photo Awards: 20 лучших кадров

02.11.2017 11:11 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Каждый год конкурс Siena International Photo Awards (SIPA) объединяет лучших фотографов со всего мира, которые делятся своим видением самых красивых и потрясающих мест на Земле. Представленные на конкурс снимки варьируются от потрясающих пейзажей до изысканных портретов в таких категориях, как природа, спорт, путешествия и архитектура, а также «юношеский разряд» для будущих фотографов в возрасте до 20 лет.

Вот некоторые из лучших снимков конкурса этого года.

1. «На краю земли», Алессандра Мениконзи

Фотоконкурс Siena International Photo Awards: 20 лучших кадров

Ямал, Сибирь, Россия.

2. «Флэтайрон-билдинг в метель», Мишель Палаццо

Фотоконкурс Siena International Photo Awards: 20 лучших кадров

Нью-Йорк, США.

3. «Очень грозовой перевал», Кристин Линне Баке

Фотоконкурс Siena International Photo Awards: 20 лучших кадров

Осло, Норвегия.

4. «Ледяная пещера», Маркус ван Хаутен

Фотоконкурс Siena International Photo Awards: 20 лучших кадров

Премия конкурса.

5. «Орехи бетельной пальмы», М. Юсуф Тушар

Фотоконкурс Siena International Photo Awards: 20 лучших кадров

Кокс-Базар, Бангладеш.

6. «Время весны», Марина Маликова

Фотоконкурс Siena International Photo Awards: 20 лучших кадров

Ледяная пещера.

7. «Клюв», Петар Сабол

Фотоконкурс Siena International Photo Awards: 20 лучших кадров

Хорватия.

8. «Я здесь», Жоао Таборда

Фотоконкурс Siena International Photo Awards: 20 лучших кадров

Лиссабон, Португалия.

9. «Группа в синих шапочках», Клаус Лензен

Фотоконкурс Siena International Photo Awards: 20 лучших кадров

Премия конкурса.

10. «Победитель», Амир Хоссейн Камали

Фотоконкурс Siena International Photo Awards: 20 лучших кадров

Премия конкурса.

11. «Каноэ», Ян Макникол

Фотоконкурс Siena International Photo Awards: 20 лучших кадров

Олимпиада в Рио, Бразилия.

12. «Любовная битва», Пьерлуиджи Риццато

Фотоконкурс Siena International Photo Awards: 20 лучших кадров

Премия конкурса.

13. «Приставания», Проноб Гош

Фотоконкурс Siena International Photo Awards: 20 лучших кадров

Лалбаг, Бангалор, Индия.

14. «Книжный Храм», Ганс-Мартин Доэлц

Фотоконкурс Siena International Photo Awards: 20 лучших кадров

Штутгарт, Германия.

15. «Пещера Атабаска», Хуан Пабло Де Мигель

Фотоконкурс Siena International Photo Awards: 20 лучших кадров

Канада.

16. «Карамель», Аристеидис Апостолопулос

Фотоконкурс Siena International Photo Awards: 20 лучших кадров

Премия конкурса.

17. «Окончание поста», Нур Ахмед Гелал

Фотоконкурс Siena International Photo Awards: 20 лучших кадров

Премия конкурса.

18. «Тяжелая ноша», Чуншуй Ю

Фотоконкурс Siena International Photo Awards: 20 лучших кадров

Бутоу, Сычуань, Китай

19. «Хроники перехода», Сонгге Чуи

Фотоконкурс Siena International Photo Awards: 20 лучших кадров

Синьцзян, Китай.

20. ФОТО ГОДА: «Канадские журавли», Рэнди Олсон

Фотоконкурс Siena International Photo Awards: 20 лучших кадров

Река Вуд, штат Небраска, США.Фотоконкурс Siena International Photo Awards: 20 лучших кадров

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Каждый год конкурс Siena International Photo Awards (SIPA) объединяет лучших фотографов со всего мира, которые делятся своим видением самых красивых и потрясающих мест на Земле....

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