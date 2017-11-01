Фотоконкурс Siena International Photo Awards: 20 лучших кадров

Каждый год конкурс Siena International Photo Awards (SIPA) объединяет лучших фотографов со всего мира, которые делятся своим видением самых красивых и потрясающих мест на Земле. Представленные на конкурс снимки варьируются от потрясающих пейзажей до изысканных портретов в таких категориях, как природа, спорт, путешествия и архитектура, а также «юношеский разряд» для будущих фотографов в возрасте до 20 лет.

Вот некоторые из лучших снимков конкурса этого года.

1. «На краю земли», Алессандра Мениконзи





Ямал, Сибирь, Россия.

2. «Флэтайрон-билдинг в метель», Мишель Палаццо





Нью-Йорк, США.

3. «Очень грозовой перевал», Кристин Линне Баке





Осло, Норвегия.

4. «Ледяная пещера», Маркус ван Хаутен





Премия конкурса.

5. «Орехи бетельной пальмы», М. Юсуф Тушар





Кокс-Базар, Бангладеш.

6. «Время весны», Марина Маликова





Ледяная пещера.

7. «Клюв», Петар Сабол





Хорватия.

8. «Я здесь», Жоао Таборда





Лиссабон, Португалия.

9. «Группа в синих шапочках», Клаус Лензен





Премия конкурса.

10. «Победитель», Амир Хоссейн Камали





Премия конкурса.

11. «Каноэ», Ян Макникол





Олимпиада в Рио, Бразилия.

12. «Любовная битва», Пьерлуиджи Риццато





Премия конкурса.

13. «Приставания», Проноб Гош





Лалбаг, Бангалор, Индия.

14. «Книжный Храм», Ганс-Мартин Доэлц





Штутгарт, Германия.

15. «Пещера Атабаска», Хуан Пабло Де Мигель





Канада.

16. «Карамель», Аристеидис Апостолопулос





Премия конкурса.

17. «Окончание поста», Нур Ахмед Гелал





Премия конкурса.

18. «Тяжелая ноша», Чуншуй Ю





Бутоу, Сычуань, Китай

19. «Хроники перехода», Сонгге Чуи





Синьцзян, Китай.

20. ФОТО ГОДА: «Канадские журавли», Рэнди Олсон





Река Вуд, штат Небраска, США.

Текст: Flytothesky.ru