Фотоконкурс Siena International Photo Awards: 20 лучших кадров
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Каждый год конкурс
объединяет лучших фотографов со всего мира, которые делятся своим видением самых красивых и потрясающих мест на Земле. Представленные на конкурс снимки варьируются от потрясающих пейзажей до изысканных портретов в таких категориях, как природа, спорт, путешествия и архитектура, а также «юношеский разряд» для будущих фотографов в возрасте до 20 лет. Siena International Photo Awards (SIPA)
Вот некоторые из
снимков конкурса этого года. лучших 1. «На краю земли», Алессандра Мениконзи
Ямал, Сибирь, Россия.
2. «Флэтайрон-билдинг в метель», Мишель Палаццо
Нью-Йорк, США.
3. «Очень грозовой перевал», Кристин Линне Баке
Осло, Норвегия.
4. «Ледяная пещера», Маркус ван Хаутен
Премия конкурса.
5. «Орехи бетельной пальмы», М. Юсуф Тушар
Кокс-Базар, Бангладеш.
6. «Время весны», Марина Маликова
Ледяная пещера.
7. «Клюв», Петар Сабол
Хорватия.
8. «Я здесь», Жоао Таборда
Лиссабон, Португалия.
9. «Группа в синих шапочках», Клаус Лензен
Премия конкурса.
10. «Победитель», Амир Хоссейн Камали
Премия конкурса.
11. «Каноэ», Ян Макникол
Олимпиада в Рио, Бразилия.
12. «Любовная битва», Пьерлуиджи Риццато
Премия конкурса.
13. «Приставания», Проноб Гош
Лалбаг, Бангалор, Индия.
14. «Книжный Храм», Ганс-Мартин Доэлц
Штутгарт, Германия.
15. «Пещера Атабаска», Хуан Пабло Де Мигель
Канада.
16. «Карамель», Аристеидис Апостолопулос
Премия конкурса.
17. «Окончание поста», Нур Ахмед Гелал
Премия конкурса.
18. «Тяжелая ноша», Чуншуй Ю
Бутоу, Сычуань, Китай
19. «Хроники перехода», Сонгге Чуи
Синьцзян, Китай.
20. ФОТО ГОДА: «Канадские журавли», Рэнди Олсон
Река Вуд, штат Небраска, США.
Текст: Flytothesky.ru
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Каждый год конкурс Siena International Photo Awards (SIPA) объединяет лучших фотографов со всего мира, которые делятся своим видением самых красивых и потрясающих мест на Земле....
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