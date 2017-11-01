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Тест: Какую социальную маску вы носите?

02.11.2017 15:56 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Тест: Какую социальную маску вы носите?

Комнатные растения всегда пользуются популярностью: они выполняют декоративную функцию, украшают помещение и просто радуют глаз. Итак, ситуация:

Растение в горшке на вашем балконе падает наружу. Вы выбегаете не улицу, чтобы понять состояние ущерба и можно ли его еще спасти. Что вы видите?

  1. Горшок с растением приземлился на землю вертикально, и он целехонек.
  2. Горшок разбился, но растение, похоже, выжило при падении.
  3. Горшок и растение разбились. Их уже не восстановить.
  4. По какой-то странной причине на улице не оказалось ни горшка, ни растения.

Ответы

Тест: Какую социальную маску вы носите?

Жизнь растения в горшке символизирует тщательно скрываемую и охраняемую сторону вашей личности, а также то, какую социальную маску вы носите, чтобы уберечь свой внутренний мир от внешнего вторжения.

1. Горшок с растением приземлился на землю вертикально, и он целехонек.

Вы выглядите сильным и уверенным человеком, и всегда готовы продемонстрировать свою сдержанность даже в самых неприятных ситуациях. Но под этим жестким фасадом прячется личность, которая больше всего заботится о том, как постоянно поддерживать свой имидж несгибаемого человека, нежели действительно быть им.

2. Горшок разбился, но растение, похоже, выжило при падении.

Вы кажетесь спокойным и невозмутимым для других, но на самом деле вы просто ненавидите проявлять свои эмоции на публике. Те чувства, ощущения и настроения, которые вы испытываете, постоянно нарастают и переполняют вас, и ни один горшок не в силах их постоянно сдерживать.

3. Горшок и растение разбились. Их уже не восстановить.

Вы учтивый и любезный человек, вплоть до лести и вкрадчивости. Вы стараетесь понравиться людям и проявляете максимум такта и гибкости, но в реальности вы просто хотите таким образом быть в центре внимания. Вы все время ожидаете возможности вырваться из этой маски и этого имиджа, которые ограничивают вас.

4. По какой-то странной причине на улице не оказалось ни горшка, ни растения.

Вы энергичный и жизнерадостный человек, умеющий заставлять других смеяться. Вы приносите с собой бурю позитивных эмоций и считаетесь душой любой компании. Но за этим легким и беззаботным «фасадом» скрывается серьезность и даже застенчивость, которые вы предпочитаете не показывать всему миру.Тест: Какую социальную маску вы носите?

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Комнатные растения всегда пользуются популярностью: они выполняют декоративную функцию, украшают помещение и просто радуют глаз. Итак, ситуация: Растение в горшке...

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