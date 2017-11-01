Трудные пути ведут к потрясающим целям назначения в жизни

Жизнь наполнена множеством препятствий, и иногда кажется, что удержаться на плаву просто невозможно. Каждое утро многие из нас просыпаются с чувством страха из-за неизбежного стресса, который нам предстоит в течение дня. Но если вы немного измените свою перспективу, то вы увидите, что каждый день – это еще одна возможность изменить свою жизнь. Этот день приносит с собой шанс начать все заново и увидеть солнечный свет, пробивающийся сквозь облака. Возможно, мы переживаем трудности в жизни именно для того, чтобы научиться ценить окружающую нас красоту. Поэтому в следующий раз, когда вы почувствуете, что находитесь на грани того, чтобы сломаться, учтите следующие пять причин, почему тяжелые времена часто ведут нас к лучшим дням впереди.





1. Мы не можем оценить хорошее, не пройдя через плохое

Тяжелые времена в жизни – это замаскированный дар, потому что они позволяют нам быть более благодарными за хорошие времена. Нам нужно пройти через бурю, чтобы увидеть радугу, поэтому помните об этом, когда вы уже будете готовы сдаться. Как только буря пройдет, вновь засияет солнце, и вы поймете, что проблемы, с которыми вы столкнулись, стоили того. Кроме того, трудные времена делают нас более жизнестойкими.

2. Настойчивость ведет к победе

Вам, возможно, придется подняться на гору и пересечь пустыню, прежде чем достигнуть оазиса, но в конце концов вы достигнете своей цели. Когда вы чего-то очень хотите, жизнь даст вам это, если вы не сдадитесь и не откажетесь от мечты. Многие люди двигались по этой дороге до вас и сошли с неё из-за усталости и разочарования, но если бы они дошли до конца, то нашли бы потрясающее сокровище.

3. Трудные времена учат терпению

Терпение – это добродетель, но, к сожалению, люди о ней забывают. Мы живем в мире мгновенного удовлетворения, когда никто не хочет напрягаться и ждать. Тем не менее, те, кто не сдаются во время сложных времен и проходят этот жизненный тест, в буквальном смысле слова переходят на новый уровень.

4. Жизнь невероятно иронична

Чтобы понять счастье нужно пройти через грусть, чтобы получить удовольствие – пройти через боль, чтобы получить силу – осознать свои слабости. Именно поэтому самые трудные дороги приведут к самым потрясающим местам назначения. Например, если вы хотите начать свой бизнес, вам придется работать чуть ли не круглосуточно в течение первых нескольких лет, но выигрыш будет стоить вашей жертвы.

5. Трудные времена показывают вам, чего вы хотите и чего не хотите в жизни

Труднопроходимые дороги, по которым мы идем, тренируют и укрепляют ноги, а также показывают нам наш истинный путь. Выбор неправильного пути на развилке – не пустая трата времени; на самом деле, неверное решение просто помогает вам понять себя, а затем снова вывести на нужную вам дорогу. Не бойтесь дерзать и рисковать!

Людям может казаться, что трудные времена никогда не заканчиваются. Они просыпаются и идут на опостылевшую работу, оплачивают те же самые счета и общаются с тем же самым окружением, испытывающим их терпение. Изменится ли эта рутина? Зависит от вас.

Текст: Flytothesky.ru