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Эти признаки помогут вычислить изменщика

02.11.2017 15:14 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Партнер, который вам лжет и изменяет, может характеризоваться определенными поведенческими моделями, и если вы их замечаете, то это должно вас насторожить. Когда у вас возникают сомнения, пронаблюдайте за человеком, делайте выводы и предпринимайте соответствующие действия.

Эти признаки помогут вычислить изменщика

1. Постоянная ревность

Хотя это не кажется логичным, обычно все изменяющие люди боятся, что их партнер будет делать то же самое. На этой почве возникает чрезмерная и необоснованная ревность. Неверный человек осознает, что он делает, а также знает, что поставлено на карту.

2. Эмоциональная нестабильность

У виновного партнера возникают резкие перепады в настроении, он вспыльчив, постоянно придирается и предъявляет бессмысленные обвинения. Можно сказать, что это бессознательный ответ на переживаемую эмоциональную ситуацию и внутренний конфликт.

3. Зависимость

Человек, который изменяет, внезапно меняет свое отношение и якобы начинает неимоверно нуждаться в своем партнере. Он подчеркивает, как его любит и ценит. Чаще всего такая смена поведения – это тоже результат внутреннего эмоционального конфликта и чувства вины.

4. Противоречивость

Когда один из партнеров изменяет, то ему приходится переосмысливать суть любви и ваших отношений. Он ищет новые способы общения со своей второй половиной, причем эти способы могут быть очень противоречивыми и двусмысленными.

5. Поиск утешения

Обманутый партнер далеко не всегда способен простить. Это приводит к разрыву или надлому в отношениях, потому изменивший человек будет искать утешения в объятиях нового, временного партнера, а это еще больше усугубляет ситуацию, и проблемы нарастают снежным комом.

6. Поиск удовлетворенности

Когда партнер ощущает, что его что-то не устраивает в отношениях, он обычно хочет компенсировать этот недостаток, заведя роман на стороне. Он считает, что у этой проблемы только такой путь решения, то есть обман. В результате в отношениях у обеих сторон нарастает разочарование и душевное опустошение.

Если вы подозреваете, что ваш партнер вам изменяет, как вам себя вести?

— Сохраняйте спокойствие. Первое, что приходит вам в голову, – это месть. И это наихудший вариант. Остановитесь, успокойтесь и подумайте, стоит ли продолжать такие отношения.

— У изменяющего партнера часто случаются рецидивы. Хотя мы считаем, что это может быть одноразовая слабость, вызванная ситуацией, но правда в том, что в большинстве случаев у измен случаются регулярные рецидивы. И вам придется принять и признать этот факт.

— Что бы вы ни делали, у вас ВСЕГДА остаетесь вы. Независимо от принятого вами решения, всегда ищите варианты, которые будут комфортны и принесут пользу в первую очередь вам. Помните, что если вы собираетесь простить того, кто причинил вам боль, вы будете чувствовать себя вдвойне неправильно.

— Не пытайтесь отплатить той же монетой. Аналогичный поступок, то есть ответная измена, ничего не решит. Вы только сделаете себе еще хуже. Лучше всего просто разорвать отношения и идти в жизни каждый своим путем.Эти признаки помогут вычислить изменщика

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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