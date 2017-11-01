Эти признаки помогут вычислить изменщика

Партнер, который вам лжет и изменяет, может характеризоваться определенными поведенческими моделями, и если вы их замечаете, то это должно вас насторожить. Когда у вас возникают сомнения, пронаблюдайте за человеком, делайте выводы и предпринимайте соответствующие действия.





1. Постоянная ревность

Хотя это не кажется логичным, обычно все изменяющие люди боятся, что их партнер будет делать то же самое. На этой почве возникает чрезмерная и необоснованная ревность. Неверный человек осознает, что он делает, а также знает, что поставлено на карту.

2. Эмоциональная нестабильность

У виновного партнера возникают резкие перепады в настроении, он вспыльчив, постоянно придирается и предъявляет бессмысленные обвинения. Можно сказать, что это бессознательный ответ на переживаемую эмоциональную ситуацию и внутренний конфликт.

3. Зависимость

Человек, который изменяет, внезапно меняет свое отношение и якобы начинает неимоверно нуждаться в своем партнере. Он подчеркивает, как его любит и ценит. Чаще всего такая смена поведения – это тоже результат внутреннего эмоционального конфликта и чувства вины.

4. Противоречивость

Когда один из партнеров изменяет, то ему приходится переосмысливать суть любви и ваших отношений. Он ищет новые способы общения со своей второй половиной, причем эти способы могут быть очень противоречивыми и двусмысленными.

5. Поиск утешения

Обманутый партнер далеко не всегда способен простить. Это приводит к разрыву или надлому в отношениях, потому изменивший человек будет искать утешения в объятиях нового, временного партнера, а это еще больше усугубляет ситуацию, и проблемы нарастают снежным комом.

6. Поиск удовлетворенности

Когда партнер ощущает, что его что-то не устраивает в отношениях, он обычно хочет компенсировать этот недостаток, заведя роман на стороне. Он считает, что у этой проблемы только такой путь решения, то есть обман. В результате в отношениях у обеих сторон нарастает разочарование и душевное опустошение.

Если вы подозреваете, что ваш партнер вам изменяет, как вам себя вести?

— Сохраняйте спокойствие. Первое, что приходит вам в голову, – это месть. И это наихудший вариант. Остановитесь, успокойтесь и подумайте, стоит ли продолжать такие отношения.

— У изменяющего партнера часто случаются рецидивы. Хотя мы считаем, что это может быть одноразовая слабость, вызванная ситуацией, но правда в том, что в большинстве случаев у измен случаются регулярные рецидивы. И вам придется принять и признать этот факт.

— Что бы вы ни делали, у вас ВСЕГДА остаетесь вы. Независимо от принятого вами решения, всегда ищите варианты, которые будут комфортны и принесут пользу в первую очередь вам. Помните, что если вы собираетесь простить того, кто причинил вам боль, вы будете чувствовать себя вдвойне неправильно.

— Не пытайтесь отплатить той же монетой. Аналогичный поступок, то есть ответная измена, ничего не решит. Вы только сделаете себе еще хуже. Лучше всего просто разорвать отношения и идти в жизни каждый своим путем.

Текст: Flytothesky.ru