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15 потрясающих заброшенных отелей и их история

02.11.2017 18:38 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В разваливающихся, забытых и заброшенных зданиях скрыто какое-то мрачное и жутковатое очарование. Итак, 15 некогда цветущих, а нынче закрытых отелей со всего мира, а также их история.

1. Мотель и кафе Роя, Эмбой, Калифорния

15 потрясающих заброшенных отелей и их история

Городок-призрак Эмбой находится на исторической трассе 66, а мотель и кафе Роя (Roy’s Motel Cafe) даже появлялся в ряде фильмов. Заведение открылось в 1938 году, и в его лучшие годы там работало 70 человек, но в 1972 году была построена трасса Interstate 40, фактически полностью в обход города, и клиенты перестали сюда заезжать.

2. Халудово Палас, Крк, Хорватия

15 потрясающих заброшенных отелей и их история

Когда-то отель был роскошным местом отдыха на живописном острове Крк. В свое время в него инвестировал 45 млн. долларов Боб Гуччионе, основатель журнала Penthouse. Однако после югославских войн в начале 1990-х годов, туризм в Крке прекратился.

3. Божественная Лоррейн, Филадельфия, Пенсильвания

15 потрясающих заброшенных отелей и их история

Отелю Divine Lorraine 124 года, и первоначально он был жилым комплексом. Затем его приобрело Международное движение миротворческих миссий в 1948 году, и он был преобразован в гостиницу, которая закрылась в 1999 году.

4. Отель Рюгён, Пхеньян, Северная Корея

15 потрясающих заброшенных отелей и их история

У отеля Рюгён 105 этажей и уникальная треугольная форма. Строительство началось в 1989 году, однако отель остается незаконченным на протяжении десятилетий, хотя ходят слухи, что работы по его возведению могут вскоре возобновиться.

5. Отель Бельведер, Дубровник, Хорватия

15 потрясающих заброшенных отелей и их история

Бывший пятизвездочный роскошный отель Бельведер был разрушен во время осады Дубровника в 1991 году и с тех пор заброшен. Его руины недавно использовались для съемок битвы между принцем Оберином и Горой в четвертом сезоне «Игры престолов».

6. Гостиницы в Вароше, Фамагуста, Кипр

15 потрясающих заброшенных отелей и их история

Курорт Вароша когда-то был очень популярен, его посещали даже Элизабет Тейлор и Брижит Бардо. Однако после вторжения турецких войск и оккупации региона в 1974 году, курорт потерял своих клиентов и полностью опустел.

7. Прора, Рюген, Германия

15 потрясающих заброшенных отелей и их история

Прора – огромный курортный комплекс на немецком острове Рюген в Балтийском море. Он предназначался для отдыха членов гестапо и немецких рабочих. Строительство началось в 1936 году, но после Второй мировой войны проект был остановлен.

8. Отель Бейкер, Минерал-Уэллс, Техас

15 потрясающих заброшенных отелей и их история

Этот отель-небоскреб открыл свои двери в 1929 году. В нём были новомодные 5-звездочные удобства, включая бассейн, кондиционеры и автоматическое управление освещением. Здесь останавливались Линдон Джонсон, Джуди Гарланд и даже легендарные Бонни и Клайд. Отель закрылся в 1972 году.

9. Греческий приют, Бююкада, Стамбул, Турция

15 потрясающих заброшенных отелей и их история

Это большое деревянное здание было первоначально спроектированное как роскошный отель и казино. Однако из-за проблем с разрешениями в начале 20 века здание было продано и в итоге превратилось в детский дом. В 1964 году оно было оставлено и заброшено, хотя 5 лет назад там потихоньку начались реставрационные работы.

10. Курорт Гроссингера, Либерти, Нью-Йорк

15 потрясающих заброшенных отелей и их история

Горы Катскилл в Нью-Йорке по-прежнему являются популярным местом отдыха, хотя этот бывший курорт уже не тот, как прежде. Он заброшен с 1980-х годов. Отель открылся в начале 1900-х годов и пережил свой расцвет в 1950-х годах, однако после смерти владельца постепенно пришел в упадок.

11. Шератон Раротонга, острова Кука

15 потрясающих заброшенных отелей и их история

Этот покинутый пляжный курорт считается дурным местом, поскольку бывший владелец участка земли, как утверждают, наложил на отель проклятие. Здание так и не было достроено и теперь потихоньку разрушается.

12. Бокор Палас, Бокор Хилл, Камбоджа

15 потрясающих заброшенных отелей и их история

Отель был построен в 1925 году для французских военных, которым было сложно приспособиться к климату Камбоджи. Однако, когда в 40-х годах началась гражданская война, французы вернулись во Францию, оставив город и отель заброшенными.

13. Отель Belvédère du Rayon Vert, Сербер, Франция

15 потрясающих заброшенных отелей и их история

Отель в форме корабля был построен в 1928-1932, здесь были бальный зал, театр и теннисный корт на крыше с видом на океан. Однако во время войны в Испании границы были закрыты, поток туристов сократился, и отель закрылся. В 1987 году здание стало охраняемым как исторический памятник.

14. Курорт Пенн Хиллз, горы Поконо, Пенсильвания

15 потрясающих заброшенных отелей и их история

Этот заброшенный отель, расположенный в «столице медового месяца», был романтическим местом отдыха. В нем есть два свадебных бассейна в виде колокола и гостевые виллы с джакузи в форме сердца и круглыми кроватями. Он был закрыт в 2009 году.

15. Отель Бак Хилл Инн, горы Поконо, Пенсильвания

15 потрясающих заброшенных отелей и их история

Отель The Buck Hill Inn построен в 1901 году и был оснащен массой удобств: амфитеатр, крытый бассейн, поля для гольфа, верховой езды и тенниса. Однако его закрыли в 1990 году после уменьшения количества туристов. Ходили слухи, что в отеле было 73 убийства, самоубийство одной служанки и появление привидений.15 потрясающих заброшенных отелей и их история

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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В разваливающихся, забытых и заброшенных зданиях скрыто какое-то мрачное и жутковатое очарование. Итак, 15 некогда цветущих, а нынче закрытых отелей со всего мира, а...

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