15 потрясающих заброшенных отелей и их история

В разваливающихся, забытых и заброшенных зданиях скрыто какое-то мрачное и жутковатое очарование. Итак, 15 некогда цветущих, а нынче закрытых отелей со всего мира, а также их история.

1. Мотель и кафе Роя, Эмбой, Калифорния





Городок-призрак Эмбой находится на исторической трассе 66, а мотель и кафе Роя (Roy’s Motel Cafe) даже появлялся в ряде фильмов. Заведение открылось в 1938 году, и в его лучшие годы там работало 70 человек, но в 1972 году была построена трасса Interstate 40, фактически полностью в обход города, и клиенты перестали сюда заезжать.

2. Халудово Палас, Крк, Хорватия





Когда-то отель был роскошным местом отдыха на живописном острове Крк. В свое время в него инвестировал 45 млн. долларов Боб Гуччионе, основатель журнала Penthouse. Однако после югославских войн в начале 1990-х годов, туризм в Крке прекратился.

3. Божественная Лоррейн, Филадельфия, Пенсильвания





Отелю Divine Lorraine 124 года, и первоначально он был жилым комплексом. Затем его приобрело Международное движение миротворческих миссий в 1948 году, и он был преобразован в гостиницу, которая закрылась в 1999 году.

4. Отель Рюгён, Пхеньян, Северная Корея





У отеля Рюгён 105 этажей и уникальная треугольная форма. Строительство началось в 1989 году, однако отель остается незаконченным на протяжении десятилетий, хотя ходят слухи, что работы по его возведению могут вскоре возобновиться.

5. Отель Бельведер, Дубровник, Хорватия





Бывший пятизвездочный роскошный отель Бельведер был разрушен во время осады Дубровника в 1991 году и с тех пор заброшен. Его руины недавно использовались для съемок битвы между принцем Оберином и Горой в четвертом сезоне «Игры престолов».

6. Гостиницы в Вароше, Фамагуста, Кипр





Курорт Вароша когда-то был очень популярен, его посещали даже Элизабет Тейлор и Брижит Бардо. Однако после вторжения турецких войск и оккупации региона в 1974 году, курорт потерял своих клиентов и полностью опустел.

7. Прора, Рюген, Германия





Прора – огромный курортный комплекс на немецком острове Рюген в Балтийском море. Он предназначался для отдыха членов гестапо и немецких рабочих. Строительство началось в 1936 году, но после Второй мировой войны проект был остановлен.

8. Отель Бейкер, Минерал-Уэллс, Техас





Этот отель-небоскреб открыл свои двери в 1929 году. В нём были новомодные 5-звездочные удобства, включая бассейн, кондиционеры и автоматическое управление освещением. Здесь останавливались Линдон Джонсон, Джуди Гарланд и даже легендарные Бонни и Клайд. Отель закрылся в 1972 году.

9. Греческий приют, Бююкада, Стамбул, Турция





Это большое деревянное здание было первоначально спроектированное как роскошный отель и казино. Однако из-за проблем с разрешениями в начале 20 века здание было продано и в итоге превратилось в детский дом. В 1964 году оно было оставлено и заброшено, хотя 5 лет назад там потихоньку начались реставрационные работы.

10. Курорт Гроссингера, Либерти, Нью-Йорк





Горы Катскилл в Нью-Йорке по-прежнему являются популярным местом отдыха, хотя этот бывший курорт уже не тот, как прежде. Он заброшен с 1980-х годов. Отель открылся в начале 1900-х годов и пережил свой расцвет в 1950-х годах, однако после смерти владельца постепенно пришел в упадок.

11. Шератон Раротонга, острова Кука





Этот покинутый пляжный курорт считается дурным местом, поскольку бывший владелец участка земли, как утверждают, наложил на отель проклятие. Здание так и не было достроено и теперь потихоньку разрушается.

12. Бокор Палас, Бокор Хилл, Камбоджа





Отель был построен в 1925 году для французских военных, которым было сложно приспособиться к климату Камбоджи. Однако, когда в 40-х годах началась гражданская война, французы вернулись во Францию, оставив город и отель заброшенными.

13. Отель Belvédère du Rayon Vert, Сербер, Франция





Отель в форме корабля был построен в 1928-1932, здесь были бальный зал, театр и теннисный корт на крыше с видом на океан. Однако во время войны в Испании границы были закрыты, поток туристов сократился, и отель закрылся. В 1987 году здание стало охраняемым как исторический памятник.

14. Курорт Пенн Хиллз, горы Поконо, Пенсильвания





Этот заброшенный отель, расположенный в «столице медового месяца», был романтическим местом отдыха. В нем есть два свадебных бассейна в виде колокола и гостевые виллы с джакузи в форме сердца и круглыми кроватями. Он был закрыт в 2009 году.

15. Отель Бак Хилл Инн, горы Поконо, Пенсильвания





Отель The Buck Hill Inn построен в 1901 году и был оснащен массой удобств: амфитеатр, крытый бассейн, поля для гольфа, верховой езды и тенниса. Однако его закрыли в 1990 году после уменьшения количества туристов. Ходили слухи, что в отеле было 73 убийства, самоубийство одной служанки и появление привидений.

Текст: Flytothesky.ru