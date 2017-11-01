Почему в первую очередь нужно любить себя, а потом своего партнера

Мы все ежедневно ведем внутренние диалоги, оценивая и анализируя свои и чужие действия. И именно этот внутренний голос является показателем того, как мы видим себя и как к себе относимся.





● Как мой внутренний голос повлиял на мою жизнь

В течение долгого времени мой внутренний голос был отвратительным провокатором, который следовал за мной повсюду. В студенческие годы я жила в постоянном состоянии общей тревожности. Хотя вокруг были близкие люди, я все равно чувствовала себя подавленно и дискомфортно. Внутренний голос регулярно мне нашептывал такие вещи, как «Ты недостаточно хороша! Ты недостаточно красива! Ты не должна себя так вести!» Звучит малоприятно, правда? Эти мысли автоматически всплывали в моем мозге и мучили меня. Из-за этого внутреннего провокатора я не могла доверять себе и очень переживала при принятии решений. Я также не могла доверять другим, особенно партнеру. Я регулярно сомневалась в его любви ко мне, испытывала ревность и нуждалась в постоянном подтверждении его чувств. Оглядываясь назад, теперь я вижу, что в моих отношениях было три участника: мой партнер, внутренний провокатор и я. И этот омерзительный треугольник причинял боль и неудобства. Я стала слишком зависима от своего бойфренда для повышения уверенности в себе и самооценки.

● Установление здоровых отношений с самой собой изменило мою жизнь

Все изменилось, когда я начала распознавать внутренний голос, задавать ему вопросы и загонять его в угол. Это не было легко, но метод сработал! Когда я стала разговаривать с собой с пониманием и мотивацией, я увидела изменения. Теперь я принимала решения без паники. Я делала себе комплименты и замечала свои сильные стороны и хорошие качества. В результате я стала себе хорошим другом! Именно с этого момента я смогла строить здоровые отношения с партнером. И в этой новой модели я не чувствовала себя слишком зависимой или уязвимой. А еще я определила несколько важных шагов, необходимых для успеха.

1. Признайте наличие у вас внутреннего критика

Прислушайтесь, как звучит ваш внутренний голос и что он ежедневно вам говорит. Без этого осознания вы не сможете сделать его вашим другом. Итак, он вдохновляет вас или сводит с ума? Он вас пугает или заставляет чувствовать себя уверенно? Посмотрите и проверьте, какие ловушки он вам расставляет.

2. Бросьте вызов своему внутреннему критику и никогда не позволяйте ему взять верх

Распознав намерения вашего внутреннего критика, начните подвергать его сомнению. Как и большинство людей, я раньше полностью ему доверяла. К счастью, я начала задавать ему умные вопросы, на которые мой внутренний критик не имел ответов. Вот несколько примеров таких вопросов:

a) Каковы доказательства, подтверждающие эту мысль? И каковы доказательства, которые её не подтверждают?

b) Это мысль или факт?

c) Моя вера в эту мысль основана на моих ощущениях?

d) Что бы я сказала своему другу, если бы у него появилась такая мысль?

3. Признайте, что это всего лишь чувство или ощущение

Когда мысль основана на ощущении, мы немного теряемся. Чувство обычно является тем, что мы можем описать одним словом: тревожное, неудобное, счастливое или грустное. Мысль же, как правило, является нашей оценкой опыта и выражается одним или несколькими предложениями. Ваш внутренний критик использует это состояние замешательства против вас. Как только вы почувствуете дискомфорт или беспокойство, внутренний провокатор начинает утверждать, что с вами что-то не так. Тем не менее, ощущение неприятных чувств не значит, что вы сделали что-то неправильно или что вы плохой человек. Просто это нужно осознавать и бороться с помощью персонализированной позитивной мантры.

4. Вам нужно строить отношения, а это не происходит мгновенно

Чтобы перестроиться, потребуется некоторое время. Вероятно, вы слушали своего внутреннего провокатора не один десяток лет, следовательно, изменить его будет нелегко. Однако, если вы будете следовать этим шагам, то вы получите множество преимуществ при строительстве отношений. Вы будете развивать их теперь на основе желания и уверенности, а не потребностей и вечного беспокойства. И вместо того чтобы страдать от сомнений и ревности, вы сможете испытать доверие и безопасность в своих отношениях. Настало время стать настоящим другом для себя, и только потом вы уже сможете стать настоящим другом для своего партнера.

Текст: Flytothesky.ru