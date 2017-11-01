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Выстройте свою утреннюю рутину, чтобы повысить собственную продуктивность

02.11.2017 20:24 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Наличие привычной утренней рутины – один из лучших способов повысить производительность и улучшить общее самочувствие. Многие из нас начинают день с проверки почты и просмотра социальных сетей, и это не самый лучший вариант. Неправильное начало утра может свести на нет нашу продуктивность. Типичный рабочий день длится восемь часов, но мы все знаем, что уровни энергии меняются в течение этого периода. Вы можете начать свой день бодро, но к обеду оказаться в состоянии сонливости, а этот значит, что моменты пика энергии нужно использовать по максимуму.

Выстройте свою утреннюю рутину, чтобы повысить собственную продуктивность

● Научитесь работать, когда ваша умственная деятельность находится на подъеме

Основная предпосылка заключается в том, что утром вы находитесь в своей самой энергичной фазе жизнедеятельности, но многие люди не используют этот пик производительности в полной мере.

— Сколько работы вы сделали, на самом деле ничего не значит. Главное – ЧТО вы сделали

Может возникнуть соблазн начать свой день с действий второстепенного значения, потому к обеду вы, вероятнее всего, устанете и выдохнетесь. Например, проверка 100 мейлов может показаться вам продуктивной задачей, но это не так. Попытайтесь сначала сделать одну важную задачу утром, а письма проверить позже.

— Тщательно спланируйте свои первые три часа, потому что вы на пике продуктивности

При условии, что вы выспались, ваш мозг в течение первых трех часов бодр и активен. Следовательно, вы сможете выполнять более качественную работу за меньшее время. Если вы перенесете свою самую важную работу на вторую половине дня, вы проиграете. К этому времени вы уже устали, и вам потребуется больше усилий, чтобы получить те же результаты, которые вы могли бы с легкостью получить утром. Научитесь расставлять приоритеты в своем графике.

— Никогда не недооценивайте силу отдыха и восстановления, они определяют большую часть вашей производительности завтра

Беспрерывная работа и постоянная доступность являются отличительными чертами хорошего сотрудника. И это неверное суждение. Такой цикл может нанести ущерб вашему здоровью, счастью и работе. Когда вы работаете, полностью включайтесь во все, что делаете. Когда вы вернулись домой, воздержитесь от проверки электронной почты или поздних звонков. Вам нужно время, чтобы расслабиться и восстановиться. Так вы будете лучше подготовлены к завтрашнему дню. Вы не будете бояться своей работы, не будете оттягивать и переносить задачи, и вы будете более эффективны.

● Пришло время установить новую утреннюю рутину

Если вы растрачиваете свое наиболее продуктивное время, играя с телефоном, пора это менять. Вместо того чтобы тратить первые три часа на прокрутку новостей в Facebook и очистки своего почтового ящика, начните свой день более осознанно. Сначала здоровый завтрак, а затем 20-минутная прогулка с собакой, во время которой обдумывайте и расставляйте приоритеты по своему графику. Вы можете вполне эффективно работать в течение трех-пяти часов, затем сделайте перерыв, чтобы отдохнуть и полностью отключиться на несколько минут. Теперь вы уже можете сказать, что успели действительно много сделать.

● Изменение утренней рутины упрощает работу

Переосмысление и перестройка утренней рутины позволяет вам лучше сконцентрироваться и выполнять работу эффективнее и быстрее. Кроме того, вы должны отдыхать и расслабляться с таким же рвением, как вы выполняете свои задачи. А еще вы почувствуете большее удовлетворение от работы, которую делаете. Иными словами, правильная утренняя рутина сэкономит вам время и заметно упростит рабочий процесс.Выстройте свою утреннюю рутину, чтобы повысить собственную продуктивность

Текст: Flytothesky.ru

 
Теги: Новости
 
 
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Наличие привычной утренней рутины – один из лучших способов повысить производительность и улучшить общее самочувствие. Многие из нас начинают день с проверки...

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