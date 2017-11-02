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Какой сегодня праздник: 3 ноября
03.11.2017 06:06 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 3 ноября 1957 года в СССР был запущен второй искусственный спутник Земли? На борту "Спутник-2" находилась собака Лайка, которая прожила несколько часов, став первым живым существом в космосе. О том, что еще произошло, а также кто родился 3 ноября — в обзоре Sputnik.
Что произошло 3 ноября
В 1897 году в Берлине был проведен первый подъем цельнометаллического дирижабля конструктора Дэвида Шварца под названием "Металбаллон". Попытка заканчивается разрушением летательного аппарата в результате отказа двигателя.
В 1907 году во Франции совершил полет первый в мире вертолет.
В 1954 году в Японии на экраны выходит фильм "Годзилла". В результате этот фильм вошел в список ста лучших фильмов мирового кинематографа по версии журнала Empire.
Также 3 ноября в США отмечается Национальный день сэндвича. Этот праздник проводится с целью почтить самый популярный из продуктов в штатах — бутерброд. В Японии отмечается День культуры. В стране восходящего солнца этот день является всенародным выходным. 3 ноября вручаются награды и премии за заслуги в области литературы, живописи.
Кто родился 3 ноября
3 ноября в православном календаре
Православные чтут память преподобных Иллариона Великого, Иллариона епископа Меглинского, Феофила и Иакова Омучских.
Именины
В этот день именины у Якова, Федора, Юлиана, Павла, Сергея, Николая, Константина, Иллариона, Захара, Ивана, Дмитрия, Дениса, Владимира, Василия, Аркадия, Анатолия, Алексея, Александра, а также у Азы и Пелагеи.
3 ноября в народном календаре
По народным приметам, если 3 ноября лист с дерева не чисто спадет, то зима будет холодной. Об этом дне люди говорили: "В Ларионов день в колдобинах путь, в налитых дождем ямах предостерегает: не зевай по сторонам".
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Этот день является 305-м в григорианском календаре, до Нового года остается 60 дней.
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