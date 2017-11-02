Какой сегодня праздник: 3 ноября

Знаете ли вы, что 3 ноября 1957 года в СССР был запущен второй искусственный спутник Земли? На борту "Спутник-2" находилась собака Лайка, которая прожила несколько часов, став первым живым существом в космосе. О том, что еще произошло, а также кто родился 3 ноября — в обзоре Sputnik.

Что произошло 3 ноября

В 1897 году в Берлине был проведен первый подъем цельнометаллического дирижабля конструктора Дэвида Шварца под названием "Металбаллон". Попытка заканчивается разрушением летательного аппарата в результате отказа двигателя.

В 1907 году во Франции совершил полет первый в мире вертолет.

В 1954 году в Японии на экраны выходит фильм "Годзилла". В результате этот фильм вошел в список ста лучших фильмов мирового кинематографа по версии журнала Empire.

Также 3 ноября в США отмечается Национальный день сэндвича. Этот праздник проводится с целью почтить самый популярный из продуктов в штатах — бутерброд. В Японии отмечается День культуры. В стране восходящего солнца этот день является всенародным выходным. 3 ноября вручаются награды и премии за заслуги в области литературы, живописи.

Кто родился 3 ноября

3 ноября в православном календаре

Православные чтут память преподобных Иллариона Великого, Иллариона епископа Меглинского, Феофила и Иакова Омучских.

Именины

В этот день именины у Якова, Федора, Юлиана, Павла, Сергея, Николая, Константина, Иллариона, Захара, Ивана, Дмитрия, Дениса, Владимира, Василия, Аркадия, Анатолия, Алексея, Александра, а также у Азы и Пелагеи.

3 ноября в народном календаре

По народным приметам, если 3 ноября лист с дерева не чисто спадет, то зима будет холодной. Об этом дне люди говорили: "В Ларионов день в колдобинах путь, в налитых дождем ямах предостерегает: не зевай по сторонам".