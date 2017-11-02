Менее чем через месяц после триумфального запуска "Спутник-1" с космодрома Байконур запустили ракету-носитель, которая вывела "Спутник-2" на орбиту. Второй космический аппарат в истории человечества имел два существенных отличия от предшественника: во-первых, его конструкция была гораздо сложнее, во-вторых, на "Спутнике-2" находилось первое живое существо, которое совершило орбитальный полет.



© Sputnik / Елена Васильева Космический конгресс: броня для спутника и "Бусел" для полей

Подготовка к запуску второго искусственного спутника была спешной, причины у этого были как политические, так и экономические — из космических успехов буквально выжимали все возможное. А непосредственно сам запуск был приурочен к 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции. В этом году исполняется 100 лет со дня восстания .

Удивить, как было задумано, конечно же, вышло, вот только эффект патриотического восторга от очередного подвига у советского народа прошел быстро. А причиной тому стала собака по имени Лайка.

Выбор ученых пал именно на собак, потому что эти животные с легкостью поддавались дрессуре, к тому же были неприхотливы. Кроме того, кастинг проводили среди так называемых "дворняжек", потому как породистые собаки не были достаточно выносливыми, зато очень требовательными в вопросе питания. Далее собаки проходили все испытания, которым сегодня подвергается человек-космонавт — центрифугу и прочие тренажеры. В финал вышла и одержала победу собака Лайка, она идеально подошла по всем параметрам, включая окрас, к нему требования предъявляли специалисты по фотосъемке. Последним этапом Лайку приучали к жизни в специальном контейнере жизнеобеспечения. Там собака находилась в комбинезоне, который позволял ей сидеть и лежать, а также немного двигаться взад и вперед. "Кастинг" и подготовка животного прошли всего за 12 дней до запуска. Так, 3 ноября 1957 года второй искусственный спутник Земли с собакой на борту был выведен на орбиту.



© Sputnik/ Александр Моклецов Собака Лайка в контейнере. Экспонаты павильона "Космос"

То, что собака обречена, специалистам было известно заранее. 60 лет назад попросту не существовало такой системы, которая бы возвращала корабли из космоса на Землю. По задумке Лайка должна была прожить на орбите ровно неделю, именно столько позволяла система жизнеобеспечения. Подопытная собака успешно пережила вывод "Спутника-2" на орбиту, но, прожив всего четыре витка, из-за ошибки в расчетах погибла от перегрева. Это произошло через 5-7 часов полета.

СССР еще несколько дней после смерти собаки продолжал рассказывать о самочувствии Лайки. А через неделю народу объявили об усыплении собаки, которое было плановым. Советские люди не знали, что возвращать Лайку живой не планировалось с самого начала.



© Sputnik/ РИА Новости Лайка в кабине 2-го спутника

Человечество, которое с большой надеждой и восхищением встречало запуск первого спутника, теперь буквально в режиме онлайн наблюдало за смертью живого существа.

Мир отреагировал на гибель собаки мгновенно. Организации по защите животных, мировые СМИ и простые люди выступили против варварских задумок СССР. Во многих странах прошли протесты, толпы называли Хрущева живодером и предлагали его самого отправить в космос.

Как результат, в Советском союзе космический подвиг не вызвал должного патриотизма, всем было жалко собачку. В школах проводились разъяснительные работы о необходимости для СССР освоения космоса и о том, что собака — это не самая большая жертва в таком ответственном шаге для человечества.

Специальная комиссия из ЦК и Совета министров не поверила, что Лайка умерла из-за ошибки в конструкции, потому было решено провести эксперименты с подобными условиями, но на Земле. В результате этих экспериментов еще 2 собаки погибли.

Тем не менее, Лайка доказала, что живое существо может переносить орбитальные полеты. Сегодня в Москве на территории Института военной медицины стоит памятник собаке по имени Лайка, которая открыла человеку дорогу в космос.