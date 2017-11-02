Знаки зодиака, которые не умеют прощать

Вы когда-нибудь встречали человека, который так лично все воспринимал, что вам приходилось напряжённо следить за собой, чтобы ненароком его не обидеть? Кстати, нет ничего плохого в том, чтобы быть чувствительным; восприимчивые люди, как правило, справляются со сложными ситуациями лучше, чем люди толстокожие. Каждый человек имеет право на свои эмоции, и каждый должен давать знать, если ему причиняют боль. Однако некоторые зодиакальные знаки любят таить обиду в себе и молчать. Они долго носят камень за пазухой (порой всю жизнь), даже если вы искренне перед ними извинитесь. Они правда могут нехотя простить, но они никогда не забудут. Какие это знаки, чье злопамятство иногда переходит всяческие границы?





1. Телец

Телец прощать в принципе умеет, а вот забывать – ни за что на свете. Просто потому, что кто-то извинился перед ним, не означает, что он автоматически забудет, как этот человек причинил ему боль или задел за живое. Телец очень цепляется за чувство обиды и даже нередко хочет отомстить другому человеку, но только потому, что он считает, что его чувства следует ценить больше, чем потом просто отделываться дежурными извинениями. Кроме того, этот знак на редкость упрям, следовательно, изменить его мнение и отношение к обидчику очень нелегко. Его недовольство останется с ним надолго, если не навсегда.

2. Рак

Рак больше всего ненавидит ссоры и разногласия с тем, кого он любит. Был ли это огромный конфликт или небольшой спор – неважно. Рак затаит обиду, закроется в себе, замкнется и категорически откажется обсуждать произошедшее и находить компромисс. И это, надо сказать, вредная и нехорошая привычка. Однако этот знак четко для себя уяснил одно: когда люди знают, что могут играть вашими чувствами и эмоциями, они начинают вас использовать. Даже после извинений Рак продолжает испытывать боль и дискомфорт, которые очень нескоро забываются.

3. Дева

Дева очень старается для своих близких людей, буквально выкладываясь ради них по полной. Все, что она делает в жизни, выполняется осознанно и преднамеренно, что иногда может затруднять общение с этим знаком. Кроме того, Дева очень обидчива, потому не вздумайте гладить её против шерсти. Любая неудачная шутка или непродуманная фраза выбьет Деву из колеи, и она надолго затаит на вас обиду. Если вы родились именно под этим знаком, вместо того, чтобы обижаться и включать режим полного игнорирования, лучше попытайтесь поработать над собой, чтобы не позволять недовольству съедать вас изнутри.

4. Весы

Весы ненавидят всей душой любые конфронтации, поэтому, когда начинают возникать какие-либо разногласия или споры, они делают все возможное, чтобы их не допустить и погасить в зародыше. Этот знак мастерски притворяется, что ему вообще не больно, и он тщательно прячет свои негативные чувства. Но это не значит, что их у Весов нет! Есть, и в избытке. Они умеют сдерживать недовольство, «надев» на себя ледяную внешность и убеждая вас, что все в порядке. Тем не менее, не верьте. Весы все помнят и помнят долго.

Текст: Flytothesky.ru