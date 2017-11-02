Как помыть кота, чтобы ни он, ни вы не пострадали

Кошки боятся воды – это всем известный факт. Тем не менее, помыть своего питомца иногда все-таки приходится: перед выставкой или просто потому, что испачкался. Однако для того, чтобы отделаться наименьшим стрессом, требуется уяснить для себя несколько основных моментов: разобраться в причине панической боязни усатого-хвостатого намокнуть, а также как нужно его купать и чего категорически нельзя при этом делать.

Почему кошки боятся воды

Если понаблюдать за представителями семейства кошачьих в дикой природе, можно заметить, что они не слишком боятся замочить лапки: ловят рыбу, брезгливо при этом отряхивась, и даже переплывают реки – спасаясь от врагов или в поисках новой территории. При всем при том коты испытывают вполне оправданную неприязнь к воде. Дело в том, что пушистая шерсть животного удерживает в себе воздушную прослойку, за счет которой коту тепло в самый лютый мороз. Однако если шерсть намокнет, эта прослойка пропадет, и животное может замерзнуть.

Кроме того, мокрая шерсть обладает характерным резким запахом, что для хищника чревато неудачной охотой. И это не говоря уже о том, что к шерсти из-за воды легче пристает пыль и грязь.

Нужно ли вообще мыть кота?

© Sputnik/ Анастасия Куприянова Кошачья жизнь: как заметить, что питомцу нездоровится

Многие владельцы пушистых любимцев задаются вопросом: а нужно ли купать кота, если он и так поддерживает шерстку в порядке – умывается по нескольку раз в день – да к тому же не гуляет дальше балкона? Опытные заводчики полагают, что все-таки надо. Ведь на обуви и одежде мы приносим в свою квартиру не меньше бактерий, чем прихватил бы с собой хвостатый, гуляй он сам по себе. Правда – не чаще одного раза в три месяца, иначе это чревато пересушиванием кожи, а следовательно – перхотью и плохим состоянием шерсти.

Как искупать кота

Многие советуют приучать котят к воде понемножку: бросать в тазик плавающие игрушки, а то и наливать в ванну воды и запускать туда рыб. Если вы не сторонник луж вокруг таза и аквариума в собственной ванне, эти советы вряд ли придутся вам по вкусу, да и коту вряд ли помогут: все-таки совсем одно – выудить уточку из таза, и другое – обнаружить себя по уши в шампуне. Так как же приступить к этой ответственной процедуре? В первую очередь, убедитесь, что все окна и двери закрыты и в квартире нет сквозняка.

Чтобы помыть кота, вам понадобятся:

кот

специальный шампунь – идеально, если он будет с кондиционером

ватные шарики – вложить их коту в уши, чтобы туда ни в коем случае не попала вода

резиновый коврик или полотенце – постелить его на дно ванны, чтобы не скользили лапки

ванна (в принципе, можно помыть кота и в душевой кабине, особенно если вы не против к нему присоединиться)

уточка (по желанию)

большое полотенце

бинты, йод, валерианка (для вас) – при необходимости

Расчешите кота, уделяя особое внимание свалявшейся шерсти – если не хотите получить на выходе войлочную игрушку. Поместите кота в ванну. Возьмите средство для мытья. Найдите кота (при необходимости – достаньте его из-под дивана) и снова посадите в ванну. Намочите его водой, по температуре соответствующей температуре тела животного (38-39 градусов). Удержите кота от попыток прорваться мимо вас к выходу.



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Если не получилось – достаньте мокрого кота из-под дивана и осторожно намыльте его небольшим количеством шампуня. Голову не трогайте – у котов очень чувствительные глаза и уши, попадание в них воды не просто неприятно животному, но и может быть опасно. Тщательно промойте шерсть, пока вода не станет абсолютно прозрачной: если шампунь останется на коже, он будет сушить ее, вызывая раздражение и шелушение, шерсть поблекнет и сваляется. Достаньте кота из ванной и поместите на полотенце, но не вытирайте, а промокайте шерсть, чтобы вода впиталась в ткань. Пользоваться феном, если в квартире не холодно и вы не готовите питомца к выставке, необязательно – он высохнет сам.

Обязательно поговорите с котом, объясните ему, что такова жизнь и никуда от этого не деться, вы вот моетесь каждый день, а иногда еще и бреетесь – котики очень хорошо улавливают интонацию, так что главное, что требуется от вас – спокойный, ласковый голос.

Когда шерсть подсохнет, обязательно еще раз хорошенько расчешите кота, чтобы избежать появления колтунов, и угостите чем-нибудь вкусненьким – он же у вас молодец, а теперь еще и красавчик.