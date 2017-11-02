МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik Казахстан победило в номинации "Презентация территорий" первого международного туристского конкурса "Диво Евразии", обойдя в том числе и Беларусь.



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"Диво Евразии" — международный конкурс туристических проектов, в котором участвовали Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Украина, Сербия, Эстония и Испания. Накануне жюри наградило призеров конкурса.

В одной из номинаций — "Презентация территорий" — победил фотопроект Sputnik Казахстан "Сакральный Казахстан". В этой же номинации казахстанские коллеги опередили белорусские ролики "Беларусь. Звыш за чаканне", "VETLIVA — гид по Беларуси" и "Добро пожаловать на Гомельщину".

Белорусские проекты участвовали и в других категориях — "Объекты отдыха и оздоровления", а также "Историко-культурные достопримечательности".

В конкурсе "Диво Евразии" принимали участие короткие видеоролики, фильмы и фотографии о путешествиях в самые разные регионы участвовавших стран.