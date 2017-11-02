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Иллюстрации, доказывающие, что папа – это первая любовь каждой девочки

03.11.2017 16:02 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Отец девочки – ее первая любовь, и он всегда будет ее героем, а отношения, складывающиеся между ними, влияют на формирование личности дочки. Правда в том, что отец сделает все, чтобы видеть свою дочь счастливой и всегда будет о ней заботиться, потому что для него она неизменно остается его ребенком независимо от возраста. (Иллюстратор: Soosh)

1. Он проводит время с вами

 

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Отец девочки – ее первая любовь, и он всегда будет ее героем, а отношения, складывающиеся между ними, влияют на формирование личности дочки. Правда в том, что отец...

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