Если вы не можете настроить свой баланс «работа-жизнь», попробуйте этот метод

Итак, умеете ли вы уделять равное внимание карьере и семье? В большинстве случаев это достаточно затруднительно, и обычно что-то из этих двух жизненных сфер страдает. Попробуйте вместо этого практику гармонизации трудовой жизни. Иными словами, вы должны наслаждаться работой и жизнью в ритме, который имеет для вас наибольший смысл. Гармонизация соотношения «работа-жизнь» – это постоянное взаимодействие между вами и двумя мирами работы и личной жизни. Но они могут сосуществовать. И эта концепция называется метод 3Б.





1. Определите все ваши Б.

Бизнес: речь идет не о том, что вы делаете на работе, а как вы добиваетесь своих профессиональных целей, и как вы преодолеваете трудности на этом пути. У всех случаются проблемы в этой сфере, и порой мы не знаем, как с ними бороться, и это в конечном итоге вредит и работе, и жизни.

Баланс: баланс – это физическая или умственная деятельность (или иногда и то, и другое), которая вас успокаивает и ободряет. Это не только способ отделить мир деловой жизни от мира личной жизни: такой баланс можно находить и в рабочее время. Например, вы можете посещать спортзал в обед или регулярно ходить на тренинги, ориентированные на личное и карьерное развитие.

Блаженство: Это то, как вы поддерживаете свой новый баланс. Блаженство (назовем это состояние именно так) – это инструменты и привычки, которые вам необходимы, чтобы вы могли выполнять действия по обеспечению гармонии и счастья в жизни.

2. Найдите свой собственный баланс

Как применять метод 3Б к своей жизни? Ваш первый шаг – найти собственный баланс, то есть физическое или умственное отвлечение. Большинство людей находят этот баланс, если они задают себе правильные вопросы. Эти вопросы и идеи мозгового штурма могут помочь вам определить действия, которые вам нравятся или которые могут вас «подзарядить».

• Какова ваша работа мечты, даже если она нереалистична?

• Что вы мечтали делать, но всякий раз отговаривали себя от попыток?

• Вспомните свое детство для вдохновения. Что вам нравилось тогда делать? Был ли это командный спорт, кружок «Умелые руки» или настольные игры? Какая деятельность была интересной, и вы были счастливы, занимаясь ею?

• Обдумайте варианты дополнительной деятельности. Если вы обожаете музыку, но не умеете играть на инструменте, делайте что-то, связанное с музыкой: например, собирайте старые пластинки или посещайте концерты.

• Создайте доску для творчества. Это большой плакат с коллажем из изображений, цитат, статей и людей, которые вас вдохновляют. По мере «разрастания» вашего плаката в объеме, вы начнете обращать внимание на то, что вас интересует.

3. Как задействовать блаженство для поддержания баланса

После того, как вы определите свой баланс, вы можете двигаться дальше в сторону блаженства или вашей новой деятельности, чтобы она приносила вам радость и удовлетворение. Балансом может стать, допустим, йога. Каждый день мы работаем в стрессовых ситуациях и забываем, как правильно дышать. Йога напомнит вам, что сила дыхания может поддержать нервную систему и снизить уровень стресса – в результате вы будете более четко мыслить и принимать более разумные решения. Блаженство в этом случае – это поддержка практики йоги и применение правильного дыхания на работе.

Включив метод 3Б в свою собственную жизнь и бизнес, вы получите больше гармонии в этих двух сферах. Итак, начните с поиска баланса, используя приведенные выше вопросы. Затем сосредоточьтесь на навыках, которые работают на вас. После решите, как вы можете сбалансированно поддерживать свою новую деятельность, чтобы почувствовать блаженство, как результат регулярной практики или создания хорошей привычки. Со временем эти инструменты не только помогут вам преодолеть проблемные ситуации на работе, но и направят вас на путь создания большей гармонии в сфере «работа-жизнь».

Текст: Flytothesky.ru