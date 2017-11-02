Как путешествия могут сделать вас счастливым человеком

Поставьте себе целью совершать хотя бы одну поездку в год в новую страну. Поверьте, путешествия могут принести вам незабываемые впечатления, потрясающий опыт и сделать вас очень счастливым человеком. И этому есть минимум 10 причин.





1. Знакомство с другими людьми и культурами

В мире, в котором мы сегодня живем, достаточно много нетерпимости: к другим мнениям, ценностям, традициям, религиям. Когда мы путешествуем, мы учимся принимать (потому что у вас нет выбора, кроме как принимать вещи такими, какие они есть). Это принятие и понимание порождает позитив и добро.

2. Открытость

Путешествия позволяют нам расширять наш горизонт и заглядывать за пределы того, что мы знаем. Мы пробуем новые вещи, новую пищу, новую одежду, приобретаем новый опыт, изучаем новые языки. И когда вы сможете найти красоту в этой новизне, вы становитесь лучшим человеком, потому что вы наконец вышли из своей зоны комфорта. Вы сломали лимиты собственного ограниченного мышления и готовы принять то, что вы не знаете.

3. Вы можете наблюдать за закатом в самой отдаленной части мира

Путешествие – это счастье. Именно его вы испытываете, когда наблюдаете за заходом солнца в далекой стране. Нет большей радости, чем когда вы видите, как незнакомые вам люди улыбаются вам и приветствуют вас с теплотой. Это счастье, когда вы попадаете в места, о которых вы, возможно, даже и не мечтали.

4. Отключение от жизненной рутины

Мы просыпаемся, идем на работу, делаем уборку, возможно, переедаем на ночь, и спим меньше, чем нужно. Мы функционируем как роботы изо дня в день, попадая в рутину монотонности. Однако, когда мы решаем взять отпуск и куда-то поехать, мы позволяем себе разрушить этот привычный цикл. Такой перерыв помогает нам переоценить свою жизнь и улучшить продуктивность по возвращении.

5. Противостояние со своим внутренним «я»

Когда мы путешествуем, мы часто сталкиваемся с чувством страха. Мы беспокоимся о своей безопасности и благополучии, потому что мы больше не в своей зоне комфорта. Мы можем не знать, как общаться с новыми и незнакомыми людьми или боимся заблудиться. Это абсолютно нормальное чувство. Потому что, когда вы смотрите в лицо страхам, вы учитесь их преодолевать.

6. Независимость и уверенность

Когда вы сможете преодолеть свои страхи, вы испытаете волнующее чувство независимости и уверенности, которое ни с чем не сравнимо! Вы начинаете понимать, что вы вольны делать все, что вам нравится, и это ощущение бесценно!

7. Знакомства по всему миру!

В своих путешествиях наблюдайте за людьми, сидящими в кофейнях, пабах или ресторанах. Иногда они, возможно, не хотят, чтобы с ними общались, но почти всегда отвечают на вопросы туристов и охотно им помогают. Так вы можете приобрести новых друзей из разных уголков мира!

8. Еда!!!!!!

Еда – это культура, которую вы можете ощутить на вкус. Когда вы пробуете кухню разных стран, это потрясающие ощущения от изучения национальных традиций. Всякий раз, когда вам посчастливилось путешествовать, пробуйте как можно больше новой еды! Это лучший способ потратить свои деньги.

9. Новые знания

Путешествия – это феноменальный способ получения новых знаний. Когда вы планируете поездку, вы наверняка проводите обширные исследования о стране и городах, об историческом наследии, пище, местах для остановки и т.д. Путешествия однозначно обогащают наши умы и наши сердца.

10. Благодарность жизни

И не забудьте поблагодарить свою жизнь за то, что у вас появились возможности отправляться в новые и неизведанные места. Начните собирать свой «сундук с сокровищами» из тех стран, где вы побывали. Они бесценнее, чем золото и драгоценности.

Текст: Flytothesky.ru