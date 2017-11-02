Закройте глаза и расслабьтесь. Настало время погрузиться в мир снов, чтобы как можно лучше узнать себя. Во сне наше подсознание путешествует по самым дальним закоулкам разума. Для психологии это состояние очень ценно тем, что весь лишний шум, которым переполнен окружающий мир, отходит на задний план. Постарайтесь вспомнить, какие цвета и оттенки преобладают в ваших снах, а затем читайте о себе кое-что интересное!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Этот психологический тест может раскрыть вас с помощью одного вопроса Закройте глаза и расслабьтесь. Настало время погрузиться в мир снов, чтобы как можно лучше узнать себя. Во сне наше подсознание путешествует по самым дальним...