9 фактов о Дольфе Лундгрене

Уроженцу Швеции актеру Дольфу Лундгрену 3 ноября исполнилось 60 лет. Не верится, правда? В далеком 1985 году он проснулся знаменитым после роли Ивана Драго в фильме «Рокки IV». Хотя образ советского боксера и стал его пропуском в мир кино, с того времени личная жизнь и карьера Лундгрена сделали несколько крутых поворотов.





1. Он мог бы стать выдающимся ученым

В своем интервью 2014 года актер признался, что в детстве аллергические заболевания не давали ему заниматься спортом, потому он сосредоточился на учебе. Он окончил Королевский технологический институт в Стокгольме с дипломом химика, а затем получил стипендию Фулбрайта в Массачусетском технологическом институте. И тут его жизнь изменилась: на концерте Лундгрен познакомился с моделью и актрисой Грейс Джонс и решил заняться актерским мастерством.

2. Сильвестр Сталлоне счел Лундгрена слишком рослым для роли Драго

Знакомство с Грейс Джонс привело к тому, что Лундгрен впервые появился на экране в одном из фильмов про Джеймса Бонда «Вид на убийство» (1985). Затем на него обратил внимание Сильвестр Сталлоне для роли Драго, но у Дольфа был слишком высокий рост (1,95 м), и Сталлоне решил отказаться от начинающего актера. Лундгрен упорствовал и без устали отправлял свои фото Сталлоне, пока тот не изменил свое решение.

3. Он чуть не убил Сталлоне

Не зря Сильвестр сомневался. Во время репетиций сцены боя Сталлоне настаивал, чтобы Лундгрен бил его сильнее. Это было ошибкой, так как Лундгрен, как профессионал в каратэ и других боевых искусствах, так сильно ударил его в грудь, что травмировал Сталлоне, и того отправили в больницу, где он провел несколько дней в реанимации.

4. Он был знаком с Энди Уорхолом

Во время своего пребывания в Нью-Йорке с Грейс Джонс Дольф Лундгрен был завсегдатаем в «Студии 54», самого знаменитого городского ночного клуба того времени. По словам Лундгрена, Энди Уорхол подошел к нему в клубе и спросил, чем тот знаменит, а затем пригласил его на съемки для журнала вместе с Грейс Джонс.

5. Он ходил с оружием в Нью-Йорке.

В 2012 году Лундгрен рассказал журналу Men’s Health, что он очень нервничал из-за уровня преступности в Нью-Йорке начала 1980-х годов, а потому купил два пистолета, которые всегда носил с собой: один в кобуре на лодыжке, а другой на груди. «Я постоянно нервничал, что меня поймают, – признался он. – Это было смешно: я одновременно боялся полицейских и боялся быть ограбленным. Не самое приятное ощущение».

6. Однажды он выступал против профессионального бойца

В июне 2007 года Лундгрен провел показательный боксерский поединок для российского телевидения против Олега Тактарова, победителя турнира UFC. По словам Тактарова, Лундгрен согласился после того, как промоутеры не смогли привлечь Майка Тайсона. После пяти раундов Олег Тактаров одержал победу.

7. У него были проблемы с ролью «Настоящего мужчины» (He-Man)

Самая известная роль Дольфа Лундгрена 1980-х годов помимо Драго – это персонаж He-Man в фильме «Властелины Вселенной». Из-за заметного шведского акцента актера продюсеры серьезно подумывали о том, чтобы его озвучивал другой человек. Но потом согласились с озвучкой самого Лундгрена. В любом случае, фильм в прокате провалился.

8. Он отказался от роли в «Гладиаторе»

В результате этот оскароносный фильм вышел в 2000 году с Расселом Кроу. Лундгрен же отказался от роли за шесть лет до этого. «Я подумал, что сценарий ужасен, – рассказал он журналу Esquire в 2015 году. – В нем не было никаких действий. Это было до того, как идея попала к режиссеру Ридли Скотту. Я помню, что первоначальный вариант мне не понравился. Огромная ошибка с моей стороны».

9. Он может снова сыграть Ивана Драго

2018 год может оказаться периодом возрождения для актера. Лундгрен появится в роли короля Нерея в фильме «Аквамен» с Джейсоном Момоа. А еще Лундгрен тонко намекнул в социальных сетях о возвращении Ивана Драго в фильме «Крид II». А ведь всего несколько лет назад актер поклялся, что он «больше никогда не наденет старые боксерские трусы Драго».

Текст: Flytothesky.ru