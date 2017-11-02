Что вам нужно знать об искусстве преодолении страха: 7 прописных истин

Страх – это самый мощный фактор, который мешает вам жить полноценной жизнью. Если у вас нет друзей, партнера или желаемой работы, это, вероятно, потому, что вы банально боитесь. Попробуйте следовать нижеописанным семи советам, которые помогут вам противостоять вашим страхам.





1. Не позволяйте себе колебаться

Наш мозг стремится защитить нас от всего, что ему кажется опасным, страшным или дискомфортным. Вот почему, когда мы затеваем что-то рискованное, то подсознательно начинаем искать оправдания, чтобы этого не делать. Лучший способ победить такие эмоции – взять и сделать, не задумываясь. Когда мы начинаем колебаться, мы даем мозгу больше времени думать о глупых отговорках, и идея в конечном итоге начинает вас пугать, и вы от неё отказываетесь. Так что, не думайте! Просто делайте!

2. Медитируйте

Депрессия связана с прошлым. Тревожность преимущественно связана с будущим. Если вы живете в настоящем, вы никогда не испытаете ни того, ни другого. Медитация учит вас избегать негативных мыслей и сосредоточиться на текущем моменте. Иногда её даже можно назвать основным инструментом преодоления страха. Умение сосредоточиться на своем дыхании способно изменить жизнь. Это отличная практика, помогающая успокоить ум и справиться с такими эмоциями, как сожаление, гнев или беспокойство. Многие начинающие практикуют всего по 20 минут в день. Через несколько недель вы уже заметите, что чувствуете себя спокойнее, причем даже в ситуациях, которые обычно вызывают у вас учащенное сердцебиение.

3. Делайте маленькие шаги

Представьте себе, что вы очень хороший музыкант. Вы думаете, что сможете заработать хорошие деньги, но мысль о выступлении на улицах вас пугает до ужаса. Это вполне закономерный страх для тех, кто никогда раньше не выступал на публике. Начните петь перед зеркалом. Потом пойте для своей семьи или на вечеринке с близкими друзьями. Затем соревнуйтесь в небольшом показе талантов. И после этого пение на улице уже не покажется столь страшным. Маленькие шаги могут помочь справиться с любым страхом.

4. Это не настолько страшно, как вам кажется

Когда люди рассказывают о преодолении своих страхов, они признаются, что в результате все оказывалось не настолько ужасно, как они себе представляли. Ваш мозг любит преувеличивать и пугать вас. Единственный способ узнать, насколько что-то действительно «слишком страшно» – это попробовать.

5. Вашу зону комфорта можно сравнить с мышцей

Фраза «то, что вас не убивает, делает вас сильнее» относится как к психическим, так и к физическим барьерам. Как и мышца, ваша зона комфорта растет, чем больше вы ее растягиваете. Это применимо практически к любой деятельности или модели поведения.

6. Страх никогда не исчезает насовсем

Избавиться от страха невозможно: он – это неотъемлемая часть нас. Это эмоциональная, защитная часть мозга, которая нам все же необходима. Речь идет об искусстве контролировать свои страхи и продолжать действовать, невзирая на них и не поддаваясь их воздействию.

7. Лучшие вещи в жизни немного страшноваты

Лучший опыт жизни часто вызывает те же симптомы, что и страх за свою безопасность: потливость, сердцебиение, тяжелое дыхание, жгучее желание убежать и т.д. Это потому, что успех вам будет казаться невероятным, а неудача слишком разочаровывающей. Тем не менее, единственный способ получить то, что мы хотим в жизни, – это пройти через такие моменты и одержать победу.

Текст: Flytothesky.ru