Сколько времени необходимо для формирования привычки?

Задайте Google вопрос о периоде формировании привычки, и вы, вероятно, узнаете, что для этого требуется всего 21 день. Как вариант: 18, 28 или даже 31 день. Цифры варьируются, но однозначного ответа нет. Многие специалисты считают, что если вы просто повторяете поведенческую модель в течение определенного количества дней, она обречена превратится в привычку. Но вы и сами знаете, что какие-то привычки формируются моментально, а какие-то очень долго и сложно.





Продолжительность этого процесса зависит от силы и устойчивости старой поведенческой модели. Привыкание к здоровому питанию займет больше времени для тех, кто поедал мороженое каждый день в течение десяти лет, чем для тех, кто ел его один раз в неделю. Вместо того чтобы сосредоточиться на конкретном сроке, попробуйте задействовать следующие стратегии, дабы ускорить процесс.

1. Поставьте себе небольшие, но конкретные цели

Если вы работаете над развитием привычки, у вас, вероятно, масштабные цели: например, регулярно поддерживать дом в порядке или ходить в спортзал через день. Они необходимы для вашей долгосрочной мотивации, но они не помогут вам выработать и придерживаться новых привычек. Почему? Представьте себе постановку абстрактной цели «быть более организованным». Она очень туманна и размыта, поэтому вы не сможете отслеживать свой собственный прогресс. Даже если вы, скажем, упорядочите все вещи в шкафу за один день, вы все равно расстроитесь, когда посмотрите на грязную кухню. Привычка – это повторяющиеся действия, следовательно, определите небольшую конкретную поведенческую цель. Например, вместо того, чтобы «быть более организованным», попробуйте «стирать и пылесосить каждое воскресное утро». Эта цель работает, потому что она конкретна. Это поведенческая модель, которую вы можете повторять снова и снова, пока она не станет автоматической, то есть привычной.

2. Облегчите себе процесс

Предположим, вы хотите перейти на здоровый рацион питания. Вы мотивированы к изменениям, и вам нравится есть здоровую пищу, так почему бы не выработать такую привычку? Подумайте о психологических барьерах, которые могут вас остановить. Может быть, вы слишком устали, чтобы готовить после работы, поэтому вы в итоге заказываете пиццу. Рассмотрите способы обойти барьер. Вы можете посвятить выходной день каждую неделю, чтобы подготовить еду на следующие пять дней. Иными словами, чтобы не разочаровываться в себе, подумайте о способах устранения таких преград и облегчения процесса формирования привычек.

3. Найдите человека, который будет вас контролировать

Такой «контролирующий орган» повышает мотивацию. Иногда мы можем не оправдать наши собственные внутренние ожидания, но мы терпеть не можем не оправдывать ожидания других. Используйте психологию в своих интересах, привлекая к процессу еще одного человека. Он может вас подбадривать, стимулировать и требовать от вас отчета по уже проделанной работе над собой. Если вы хотите выработать привычку регулярного посещения спортзала, найдите друга, который тоже этого хочет, и составьте общий график тренировок. В те дни, когда вы возжелаете полежать на диване и полениться, вспомните, что вы подводите друга.

4. Используйте внешние и внутренние напоминания

Поэкспериментируйте с записками-стикерами, составляйте списки, настраивайте ежедневные сигналы на телефоне или задействуйте любой другой инструмент для создания внешних напоминаний. Помните, что процесс формирования новой поведенческой модели означает отказ от старой. В дополнение к созданию напоминаний о нужном поведении вам может потребоваться напоминать себе о том, чтобы не бросать грязную одежду на пол, например. Также важны внутренние напоминания. Если вы оказались в ловушке бесполезного мыслительного процесса, ломайте шаблон. Выберите позитивную и поддерживающую «мантру». Если вы поймаете себя на мысли, что «я ненавижу ходить в спортзал», оппонируйте ей противоположной мыслью «…но я люблю свои ощущения в теле после тренировки».

5. Дайте себе достаточно времени

Помните, что формирование привычки – это не прямая и ровная дорога. Если вы пропустите один день, не паникуйте и не страдайте. Одна небольшая ошибка не сведет на нет всю ту работу, которую вы уже проделали. Выработка новых привычек требует времени, но с правильным стратегическим подходом вы с этим однозначно справитесь.

Текст: Flytothesky.ru