10 гениальных строительных решений

Иногда фантазия строителей столь богата, что потом мы просто не знаем, что делать с их творениями : сносить до основания или приучиться жить с ними. Конечно, Рим не был построен за один день, но некоторые строительные шедевры действительно впечатляют! Скорее всего, этих подрядчиков и работников уже уволили.

1. Лестница, я тебя вижу!





Возникает вопрос, как можно было такое сделать, и почему никто не остановил строителя? Ну и, конечно же, понятное любопытство: как освободить лестницу?

2. Очень загадочная дорога





Иногда путешествовать по железной дороге может быть весьма опасно! Строители, наверное, хотели сделать как лучше, проводя капитальный ремонт путей и станции. Но выглядит этот шедевр весьма нелогично.

3. Первый раз, когда вы играете в города для Sims





Эта игра безумно увлекательна, плюс это отличный способ получить представление об особенностях градостроительства. Вы получите много уроков, таких как «не ставьте атомную электростанцию рядом с детским садом» и «убедитесь, что у каждого есть водоснабжение». Некоторые геймеры, однако, решили попрактиковаться в реальности. Здание посреди дороги выглядит крайне странно.

4. Очень фальшивое окно





Если Санта Клаус и спустится к вам по дымоходу раз в год, то вряд ли он потом вырвется наружу. Это очень таинственная комната, из которой нельзя выглянуть и нельзя заглянуть. Фальшивое окно – это, конечно интересная фишка, но не до такой же степени.

5. Встреча двух гигантов строительной мысли





Это самый крутой вариант строительства моста. Подумаешь, небольшой просчет. Сейчас главное – придумать, как свести вместе два конца без ущерба для движения. Думаете у них получится?

6. Идеальное место для знакомства





Это как раз то место, где вы можете стоять плечом к плечу и даже познакомиться. В конце концов, вы в данный момент выполняете одну функцию и наверняка друг друга понимаете. Так что вам есть о чем побеседовать. Рукопожатие правда придется отложить на потом.

7. Как закрыть дверь?





Без комментариев. Сложно себе представить, чем думал человек, устанавливающий эту дверную ручку. Явно не о том, как дверь потом будет закрываться и открываться.

8. А куда ведет эта дверь?





Явно дверь для привидений, чтобы они могли спокойно влетать в дом, а не бродить по земле в поисках входа. А может быть это экстренный выход?

9. Вы можете принять душ в доме у друзей





Хороший душ – жизненная необходимость в любом жилище. Возможно, у вас недостаточно давления воды? Или вам не хватает двух кранов, и вы хотите более обширный выбор? В любом случае, это очень удивительная конструкция.

10. Лучшие места для просмотра





Билеты, должно быть, безумно дорогие. И если вам повезет их раздобыть, то запаситесь попкорном или пиццей – зрелище обещает быть незабываемым.

Текст: Flytothesky.ru