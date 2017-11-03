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10 гениальных строительных решений

04.11.2017 04:10 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Иногда фантазия строителей столь богата, что потом мы просто не знаем, что делать с их творениями: сносить до основания или приучиться жить с ними. Конечно, Рим не был построен за один день, но некоторые строительные шедевры действительно впечатляют! Скорее всего, этих подрядчиков и работников уже уволили.

1. Лестница, я тебя вижу!

10 гениальных строительных решений

Возникает вопрос, как можно было такое сделать, и почему никто не остановил строителя? Ну и, конечно же, понятное любопытство: как освободить лестницу?

2. Очень загадочная дорога

10 гениальных строительных решений

Иногда путешествовать по железной дороге может быть весьма опасно! Строители, наверное, хотели сделать как лучше, проводя капитальный ремонт путей и станции. Но выглядит этот шедевр весьма нелогично.

3. Первый раз, когда вы играете в города для Sims

10 гениальных строительных решений

Эта игра безумно увлекательна, плюс это отличный способ получить представление об особенностях градостроительства. Вы получите много уроков, таких как «не ставьте атомную электростанцию рядом с детским садом» и «убедитесь, что у каждого есть водоснабжение». Некоторые геймеры, однако, решили попрактиковаться в реальности. Здание посреди дороги выглядит крайне странно.

4. Очень фальшивое окно

10 гениальных строительных решений

Если Санта Клаус и спустится к вам по дымоходу раз в год, то вряд ли он потом вырвется наружу. Это очень таинственная комната, из которой нельзя выглянуть и нельзя заглянуть. Фальшивое окно – это, конечно интересная фишка, но не до такой же степени.

5. Встреча двух гигантов строительной мысли

10 гениальных строительных решений

Это самый крутой вариант строительства моста. Подумаешь, небольшой просчет. Сейчас главное – придумать, как свести вместе два конца без ущерба для движения. Думаете у них получится?

6. Идеальное место для знакомства

10 гениальных строительных решений

Это как раз то место, где вы можете стоять плечом к плечу и даже познакомиться. В конце концов, вы в данный момент выполняете одну функцию и наверняка друг друга понимаете. Так что вам есть о чем побеседовать. Рукопожатие правда придется отложить на потом.

7. Как закрыть дверь?

10 гениальных строительных решений

Без комментариев. Сложно себе представить, чем думал человек, устанавливающий эту дверную ручку. Явно не о том, как дверь потом будет закрываться и открываться.

8. А куда ведет эта дверь?

10 гениальных строительных решений

Явно дверь для привидений, чтобы они могли спокойно влетать в дом, а не бродить по земле в поисках входа. А может быть это экстренный выход?

9. Вы можете принять душ в доме у друзей

10 гениальных строительных решений

Хороший душ – жизненная необходимость в любом жилище. Возможно, у вас недостаточно давления воды? Или вам не хватает двух кранов, и вы хотите более обширный выбор? В любом случае, это очень удивительная конструкция.

10. Лучшие места для просмотра

10 гениальных строительных решений

Билеты, должно быть, безумно дорогие. И если вам повезет их раздобыть, то запаситесь попкорном или пиццей – зрелище обещает быть незабываемым. 10 гениальных строительных решений

Текст: Flytothesky.ru

 
Теги: знакомства
 
 
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