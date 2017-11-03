Какой сегодня праздник: 4 ноября

Знаете ли вы, что 4 ноября отмечается Всемирный день мужчин ? Так что не забудьте поздравить своих родных и друзей. О том, что еще произошло, а также кто родился 4 ноября — в обзоре Sputnik.

Что произошло 4 ноября

В 1493 году экспедиция Христофора Колумба открыла остров Гваделупа.

В 1922 году англичанином Говардом Картером в Египте была обнаружена гробница фараона Тутанхамона.

В России 4 ноября также отмечается День народного единства.

Кто родился 4 ноября

4 ноября в православном календаре

Православные чтут память равноапостольного Аверкия, семи отроков: Максимилиана, Иавлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, Константина и Иоанна, мучеников Александра епископа, Ираклия воина и жен: Анны, Елисаветы, Феодотии и Гликерии. 4 ноября праздник в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы и Андрониковской иконы Божией Матери.

Именины

В этот день именины у Александра, Василия, Германа, Владимира, Григория, Захара, Дениса, Ивана, Константина, Ираклия, Максима, Федора, Николая и Елизаветы.

4 ноября в народном календаре

Осенняя Казанская празднуется 4 ноября. Этот праздник в народе связан с погодой. В народе говорили: "До Казанской не зима, с Казанской не осень", "С Казанской мороз невелик, да стоять не велит". Этот праздник является одним из главных женских. Казанская считается "бабьей заступницей", этот день является благоприятным для замужества.