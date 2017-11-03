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Какой сегодня праздник: 4 ноября

04.11.2017 06:02 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Знаете ли вы, что 4 ноября отмечается Всемирный день мужчин? Так что не забудьте поздравить своих родных и друзей. О том, что еще произошло, а также кто родился 4 ноября — в обзоре Sputnik.

Что произошло 4 ноября

В 1493 году экспедиция Христофора Колумба открыла остров Гваделупа.

В 1922 году англичанином Говардом Картером в Египте была обнаружена гробница фараона Тутанхамона.

В России 4 ноября также отмечается День народного единства.

Кто родился 4 ноября

4 ноября в православном календаре

Православные чтут память равноапостольного Аверкия, семи отроков: Максимилиана, Иавлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, Константина и Иоанна, мучеников Александра епископа, Ираклия воина и жен: Анны, Елисаветы, Феодотии и Гликерии. 4 ноября праздник в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы и Андрониковской иконы Божией Матери.

Именины

В этот день именины у Александра, Василия, Германа, Владимира, Григория, Захара, Дениса, Ивана, Константина, Ираклия, Максима, Федора, Николая и Елизаветы.

4 ноября в народном календаре

Осенняя Казанская празднуется 4 ноября. Этот праздник в народе связан с погодой. В народе говорили: "До Казанской не зима, с Казанской не осень", "С Казанской мороз невелик, да стоять не велит". Этот праздник является одним из главных женских. Казанская считается "бабьей заступницей", этот день является благоприятным для замужества.

 
 
Ссылка на источник 40
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Этот день является 306-м в григорианском календаре, до Нового года остается 59 дней.

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