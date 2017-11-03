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Какой сегодня праздник: 4 ноября
04.11.2017 06:02 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 4 ноября отмечается
Что произошло 4 ноября
В 1493 году экспедиция Христофора Колумба открыла остров Гваделупа.
В 1922 году англичанином Говардом Картером в Египте была обнаружена гробница фараона Тутанхамона.
В России 4 ноября также отмечается День народного единства.
Кто родился 4 ноября
4 ноября в православном календаре
Православные чтут память равноапостольного Аверкия, семи отроков: Максимилиана, Иавлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, Константина и Иоанна, мучеников Александра епископа, Ираклия воина и жен: Анны, Елисаветы, Феодотии и Гликерии. 4 ноября праздник в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы и Андрониковской иконы Божией Матери.
Именины
В этот день именины у Александра, Василия, Германа, Владимира, Григория, Захара, Дениса, Ивана, Константина, Ираклия, Максима, Федора, Николая и Елизаветы.
4 ноября в народном календаре
Осенняя Казанская празднуется 4 ноября. Этот праздник в народе связан с погодой. В народе говорили: "До Казанской не зима, с Казанской не осень", "С Казанской мороз невелик, да стоять не велит". Этот праздник является одним из главных женских. Казанская считается "бабьей заступницей", этот день является благоприятным для замужества.
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Этот день является 306-м в григорианском календаре, до Нового года остается 59 дней.
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