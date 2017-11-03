Всемирный день мужчин: 5 идей для подарка

С мужской "дискриминацией" раз и навсегда было покончено еще в 2000-м году. И это все благодаря Михаилу Горбачеву, которого также поддержал ряд международных организаций. Пока что этот юный праздник не столь популярен, как, например, День защитника Отечества, тем не менее не забудьте сегодня уделить внимание дорогим вам мужчинам.

Sputnik присоединяется к поздравлениям и предлагает пять идей подарка для друга, брата или второй половины.

Настольная игра

Не спешите отказываться от этой идеи. Слово "игра" вовсе не означает, что этот подарок подойдет мужчинам в возрасте от 6 до 12. Например, для "взрослого" сюрприза отлично подойдет "Цивилизация", которая является настольной версией легендарной компьютерной игры, или "Master of Orion" для любителей космоса. Эти "настолки" являются сложными в освоении и понимании.



© Pixabay Настольная игра

Книга

Книга – самый универсальный подарок. Это может быть как бестселлер, так и редкое ценное издание. Потому что книга может стать как бюджетным подарком, если количество денег ограничено, так и дорогостоящим, коллекционным.

Набор для ухода за бородой и/или усами

Если у мужчины есть борода, то этот вариант также подойдет в качестве подарка. Нет, это не пена для бритья и станок. Речь идет о специальных маслах, восках и пастах. Если уж у мужчины есть на лице растительность, то пусть она приятно пахнет и прилично выглядит.

Подарочный сертификат

Самый удобный подарок, сегодня приобрести сертификат можно буквально в любом магазине и на любую услугу. Главное помните, что если ваш мужчина боится высоты, то не стоит дарить ему сертификат на прыжок с парашютом.

Букет

Да, букеты дарят не только музыкальным исполнителям и театральным актерам. И, конечно, речь идет не об охапке хризантем.



© Pixabay Съедобный букет

Подарите своему мужчине, например, съедобный букет, такой можно купить в специальном салоне или собрать собственноручно.