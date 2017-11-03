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Сможете ли вы опознать этих животных?
04.11.2017 14:54 — Калейдоскоп | Flytothesky
А сейчас предлагаем вам сыграть в одну интересную игру. Угадай… нет, нет, не мелодию, а животное! Взгляните на эти увеличенные фрагменты изображений меха, глаз и чешуи. Можете ли вы
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А сейчас предлагаем вам сыграть в одну интересную игру. Угадай… нет, нет, не мелодию, а животное! Взгляните на эти увеличенные фрагменты изображений меха, глаз и...
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Архив (Калейдоскоп)
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