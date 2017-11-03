А сейчас предлагаем вам сыграть в одну интересную игру. Угадай… нет, нет, не мелодию, а животное! Взгляните на эти увеличенные фрагменты изображений меха, глаз и чешуи. Можете ли вы определить , каким животным они принадлежат? Удачи!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сможете ли вы опознать этих животных? А сейчас предлагаем вам сыграть в одну интересную игру. Угадай… нет, нет, не мелодию, а животное! Взгляните на эти увеличенные фрагменты изображений меха, глаз и...