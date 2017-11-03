О людях и неоправданных ожиданиях





Разочаровываться – это занятие, которое, к моему глубокому сожалению, не имеет срока годности.

Разочарование – это такое тонкое внутреннее состояние, которое очень сложно описать словами, как и любое искреннее чувство.

Как жаль, что чаще всего разочарование носит имя человека. Тебя могут подвести обстоятельства, время, тебя могут неприятно огорчить слова или действия, но ничто и никогда не приносит столько боли и внутреннего опустошения, как человек, который тебя разочаровал. Знаешь, почему? Всё потому, что у себя в голове ты придумал того идеального для себя человека, пусть даже с набором недостатков, с которыми ты всё же спокойно уживался. Просто этот человек не оправдал тех надежд и ожиданий, которые ты на него возложил, или он поступил совсем не так, как ты рассчитывал… В любом случае, самое неприятное в таком разочаровании – это собственная вина. На самом деле, человек таков, каков он есть. И в том, что ты захотел от него чего-то большего, нет его вины. Нет вины друга в том, что он в какой-то момент забрался высоко и не подал тебе руки. Как и нет вины любимого человека в том, что он ушёл, не сдержав обещания любить. Ведь это ты придумал их такими идеальными, не способными на предательство и подлость, какими они никогда не станут.

Как и в любой болезни, разочарование имеет свои симптомы. Ты чувствуешь полную пустоту. Внутри становиться слишком тихо и воздушно. Болит странно и непонятно, ноет, напоминает о себе. Ты чувствуешь крушение веры в то, что считал незыблемым. Просто помни о том, что разочарование – это плата за открытые на правду глаза.

Текст: Виктория Щебет | Flytothesky.ru