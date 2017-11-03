Как улучшить свою память: 4 полезных метода

Мы находимся в постоянном состоянии информационной перегрузки. Вокруг так много вещей, которые конкурируют за наше внимание, что нам может быть трудно сосредоточиться, и запомнить действительно необходимое. К счастью, есть несколько стратегий, которые можно задействовать, чтобы улучшить свою память, не превращаясь в суперкомпьютер.





● Изучите систему хранения вашего мозга, чтобы понять основы работы памяти

Наши мозги обладают невероятной способностью хранить данные. Считается, что они могут удержать около 2,5 млн. гигабайт информации. Если это так, то почему многие из нас регулярно забывают, зачем мы вошли в комнату, или что было на завтрак? Мы можем хранить множество информации, но если мы хотим улучшить нашу память, то мы должны максимизировать эту систему в мозге.

— Краткосрочная память

Если вам когда-либо приходилось вспоминать, что нужно купить в магазине, то это связано с тем, что ваш мозг направил список покупок в краткосрочную память. Краткосрочная память может удержать от семи до девяти элементов в течение примерно 30 секунд.

— Долгосрочная память

Ваш мозг может зависеть от некоторых воспоминаний в течение длительного периода времени. Не все долговременные воспоминания создаются по одинаковой схеме – одни хранятся от нескольких часов или дней, а другие вы запоминаете на всю жизнь. Ясность памяти зависит от вашего уровня внимательности в то время, когда мозг запоминал событие.

— Рабочая память

Память, которую вы используете для обработки информации, – это так называемая рабочая память. Ваш мозг похож на гигантский жесткий диск, а ваша рабочая память состоит из файлов, открытых на рабочем столе. Точно так же, как файлы на компьютере, элементы в вашей долгосрочной памяти могут меняться, когда вы обращаетесь к ним через рабочую память.

● 4 полезных метода улучшения памяти

Будучи людьми занятыми и продуктивными, мы постоянно работаем над улучшением нашего восприятия и стараемся отправлять всё в долгосрочную память, чтобы потом легко это восстановить.

— Откажитесь от работы по ночам и полагайтесь на систему интервальных повторений

Когда нам нужно запомнить большое количество информации перед экзаменом или презентацией, может возникнуть соблазн изучить всё в последнюю ночь. Этот метод неэффективен. Если вы хотите запомнить больше, вам нужно дать мозгу время для обработки. Когда вы подготавливаетесь в течение нескольких дней или недель, вы можете занести больше информации в память, и она будет тщательно и, главное, правильно рассортирована.

— Вы можете запоминать различную информацию в режиме концентрации и рассеянном режиме

Когда вы запоминаете информацию в режиме концентрации (или режиме фокусировки), то создаете предпосылки для расширения своих знаний, а также выстраиваете структуру памяти. Вы не можете оставаться в этом состоянии постоянно, но это не значит, что вы перестаете запоминать. В рассеянном режиме мозг продолжает воспринимать информацию, но в случайном порядке. Если вы пытаетесь найти новое решение задачи, то вы начнете свою работу в режиме концентрации, но ответ придет к вам, скорее всего, в рассеянном режиме.

— Используйте технику ассоциативного запоминания

Использование этого метода позволяет вам фиксировать в памяти множество элементов, распределяя их по определенным группам. Вы сможете воссоздавать фрагменты информации на основе ассоциаций, акронимов или фраз. Вспомните классическую фразу, когда мы хотим вспомнить последовательность цветов радуги?

— Доступ к «цифровому разуму» для увеличения емкости памяти

Цифровой век перегрузил нас информацией, но он также дал нам инструменты для «борьбы» с этим притоком данных. Это приложения, которые позволяют делать заметки, теги, а также выстраивать связи между инфоблоками. Каждый раз, когда мы извлекаем информацию, мы увеличиваем вероятность того, что она станет частью нашей долговременной памяти.

Текст: Flytothesky.ru