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Загадка: Убийство на улице Фримонт

04.11.2017 18:27 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Загадка: Убийство на улице Фримонт

На Фримонт-стрит было совершено преступление. Главный подозреваемый – человек по имени Шон Бейкер. Жертва шла по тропинке в парке, и её застрелили в живот. По описанию очевидцев у подозреваемого были темные волосы, голубые глаза, и на нем был мешковатый костюм от Армани. Шон Бейкер как раз подходил под это описание.

Шона попросили описать происшествие с самого начала. «Я гулял в парке, – сказал Шон. – Когда увидел, что этот человек идет по тропинке. Внезапно у него из-за спины появился парень и застрелил его! Я испугался и со всех ног помчался домой».

Полицейские попросили Шона дать описание убийцы. «У него были рыжие усы, рыжие волосы и мешковатый костюм Армани».

«Я думаю, Шон Бейкер лжет», – сказал один из полицейских. Как он это узнал?

Ответ:

Загадка: Убийство на улице Фримонт

 
 
 
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На Фримонт-стрит было совершено преступление. Главный подозреваемый – человек по имени Шон Бейкер. Жертва шла по тропинке в парке, и её застрелили в живот. По...

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