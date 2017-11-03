Что происходит с вашим телом, когда вы медитируете каждый день?

Слово «медитация» по-прежнему вызывает недвусмысленное восприятие у некоторых людей. Итак, медитация не имеет ничего общего с религиозной практикой. Это просто умение сосредоточиться на дыхании. Когда вы замечаете, что ваш ум блуждает, аккуратно возвращайте свое внимание к дыханию. Это и есть основа медитативной практики, которая позволяет человеку расслабиться и стать спокойным. И это особенно важно в наш безумно занятой век, где острый стресс является главной причиной внезапной смерти, особенно у молодых здоровых людей без признаков ишемической болезни, а хронический стресс вызывает слишком много осложнений для здоровья.





Вот несколько «скрытых» преимуществ медитации или осознанного наблюдения и восприятия:

1. Глубокая релаксация

Процесс довольно прост: вы сидите в удобном положении, расслабленно, неподвижно и дышите медленно и глубоко. Каждый раз при выдохе вы произносите вслух выбранную мысль, слово или фразу. Делайте это в течение пяти минут. Например, слова могут быть: мир, любовь, доброта, спокойствие, правда. Если вы придерживаетесь определенной веры, вы можете выбрать текстовый отрывок или имена.

2. Борьба с болезнями

Ряд ученых заявляет о том, что при практике релаксации активизируются гены, ответственные за борьбу с заболеваниями. И это инновационное открытие, ведь когда-то считалось, что наша генетика неизменна. Было установлено, что плюсы эффекта релаксации увеличиваются при регулярной практике: люди избавляются от артрита и болей в суставах, у них нормализуется давление.

3. Сбалансированность эмоций

Эмоциональный баланс – это состояние, при котором человек свободен от «невротического поведения», включая беспокойство и депрессию, а в наше время это особенно актуально. При помощи медитативной практики многие люди полностью оправились от таких расстройств. Правильное диафрагмальное дыхание, или дыхание живота, стимулирует парасимпатическую нервную систему (ПНС), в результате чего заметно снижаются уровни стресса.

4. Состояние спокойствия

Из всех преимуществ медитации спокойствие может быть самым желаемым и приятным. Это не означает, что медитирующие не испытывают стресса и негативных эмоций – они, безусловно, их испытывают. Однако медитация помогает им от этого избавиться. Меньше негативных эмоций означает меньший стресс, лучшее здоровье и гораздо более позитивное мышление.

5. Повышение эффективности и производительности

Как только вы начнете заниматься медитацией, вы, несомненно, станете более продуктивными и эффективными. Нет, вы не будете рабочей лошадкой с максимумом нагрузки. Вместо этого вы подойдете к работе осознанно и целенаправленно, фокусируясь на важных задачах и правильно расставляя приоритеты.

Текст: Flytothesky.ru