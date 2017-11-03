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Эти точки на вашем теле обладают невероятными свойствами!

04.11.2017 19:59 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Наш организм — это сложнейший механизм, который работает по собственным правилам и законам. Вам стоит бережно относится к нему с самого раннего возраста. Многие предупреждающие сигналы и симптомы мы просто-напросто не замечаем в молодости, а ведь в дальнейшем эти болячки обязательно дадут о себе знать. В этом выпуске вы узнаете с силе определенных точек на вашем теле. Будьте здоровы!Эти точки на вашем теле обладают невероятными свойствами!

 
 
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Наш организм — это сложнейший механизм, который работает по собственным правилам и законам. Вам стоит бережно относится к нему с самого раннего возраста. Многие...

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