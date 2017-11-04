Как варить гречку: на воде и молоке, просто и вкусно

Рассыпчатая гречневая каша хороша и как самостоятельное блюдо, и как гарнир к мясу, и даже как одна из составляющих интересных рецептов. А главное, для того, чтобы ее приготовить, понадобится минимум ингредиентов и времени. Для того чтобы не промахнуться в соотношении ингредиентов и их количестве, следует запомнить простое правило "один к двум". Взяли один стакан крупы? Для ее приготовления понадобится в два раза больше воды, а готовая каша вдвое прибавит в объеме.

Готовим гречку на воде

Перед тем, как доставать кастрюлю, отмерьте нужное количество гречки и высыпьте на плоское блюдо – так будет гораздо легче перебрать ее. Зачем нужно это делать? Бывает, в упаковке попадается неочищенная, а иногда и вовсе посторонние предметы вроде веточек и камушков.

После того, как вы удостоверились, что в вашей тарелке – греча и ничего кроме, следует промыть крупу в холодной проточной воде и выложить в тостостенную кастрюлю.

Маленький совет: если перед этим "подсушить" гречку на сковородке без масла в течение буквально нескольких минут, прокалившаяся крупа впоследствии будет еще более рассыпчатой.

Помня про правило "1:2", заливаем крупу необходимым количеством воды, солим по вкусу и ставим на большой огонь (максимальную температуру для тех, кто уже позабыл о голубом огоньке над конфоркой), и доводим до кипения, после чего уменьшаем температуру до средней.

Помешивать кашу и накрывать кастрюлю крышкой не нужно. А пока наша гречка готовится, вспомним о ней несколько интересных фактов.

"Греческая" крупа: интересно знать

Свое название она получила якобы благодаря греческим купцам, которые первыми привезли ее на нашу территорию около ХІІІ века, по другой версии, эту культуру начали возделывать на землях Древней Руси греческие монахи.



© Pixabay Гречка по форме напоминает европейцам буковые орешки

Судя по обилию традиционных рецептов, гречка сразу пришлась по вкусу местным жителям, в то время как в Европе она и появилась на два века позже, и относились к ней там настороженно, называя, кстати, "турецкой крупой". Английское buckwheat, немецкое Buchweizen происходит от слов "бук" (поскольку по форме гречневое зерно напоминает орех этого дерева) и "пшеница".

А вы знали, что гречку иногда в шутку называют "студенческая икра"?

Вообще же ученые полагают, что гречиху начали выращивать аж четыре тысячи лет назад на территории современных Индии и Непала.

Полезные свойства гречки

Гречневую кашу часто называют блюдом №1 для желающих похудеть – ведь достаточно совсем небольшого количества этой крупы, чтобы почувствовать себя сытым, а наличие клетчатки нормализует пищеварение. Кроме того, гречка благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, благодаря содержанию таких микро- и макроэлементов, как магний, калий, железо и цинк, а также препятствует возникновению тромбов. Малое количество углеводов делает гречневую кашу продуктом, безопасным для страдающих диабетом, а большое количество белка особо отмечают вегетарианцы. Помимо перечисленных выше, гречке приписывают свойство бороться с усталостью и депрессией, и даже препятствовать развитию раковых клеток.



© Sputnik / Людмила Янковская Два универсальных рецепта приготовления креветок и форели

Однако, как и любым другим продуктом, гречневой кашей злоупотреблять не следует. Переев гречки, можно почувствовать непреодолимое желание единения с фаянсовым другом или, напротив, невозможность продуктивно посетить его, а также обнаружить аллергическую реакцию.

Что делать после того, как гречка сварилась

Понять, что крупа готова, очень просто: вода должна полностью выпариться. Следите только, чтобы каша не подгорела! Сняв кастрюлю с огня, можно добавить в нее кусочек масла или вылить ложку растопленного сала, после чего накрыть крышкой и оставить "доходить" еще минут на 15-20. Можно даже укутать кастрюлю, особенно если у нее недостаточно толстые стенки, и она плохо держит тепло.

Альтернативные рецепты гречки

гречку можно также готовить на молоке: получится отличный диетический продукт для детей

в готовое блюдо можно добавить нарезанное кусочками готовое мясо (особенно хорошо она сочетается с говядиной) или тушенку

сварите несколько яиц, раскатайте, как тесто, мясной фарш, после чего выложите в него готовую гречку и яйца, сверните в рулет и оставьте запекаться на 30-40 минут – очень вкусно и сытно!