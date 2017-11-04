Какой сегодня праздник: 5 ноября

Знаете ли вы, что 5 ноября в Великобритании отмечается ночь Гая Фокса, самого знаменитого участника Порохового заговора против английского и шотландского короля Якова I? О том, что еще произошло, а также кто родился 5 ноября — в обзоре Sputnik.

Что произошло 5 ноября

В 1605 году был арестован Гай Фокс, один из предводителей Порохового заговора в Англии.

В 1929 году в Москве открыли первый в СССР планетарий.

В 1935 году была выпущена одна из самых популярных настольных игр "Монополия".

В 1991 году был выполнен первый в истории прямой авиарейс Москва — Тель-Авив.

Также в Беларуси и России 5 ноября отмечается День военного разведчика.

Кто родился 5 ноября

5 ноября в православном календаре

Православные чтут память апостола Иакова, священномучеников Николая Агафоникова, Николая Архангельского, Владимира Амбарцумова, Александра Соловьева, Емилиана Гончарова и Созонта Решетилова, преподобномученицы Евфросинии Тимофеевой, святителя Игнатия, преподобного Елисея Лавришевского.

Именины

В этот день именины у Якова, Николая, Петра, Ивана, Игнатия, Максима, Афанасия, Емельяна, Владимира и Александра.

5 ноября в народном календаре

В народе верили, если 5 ноября пошел град, значит, 22 ноября придет самая настоящая зима. Если снега выпало много, и он не растаял, то зима будет теплой, а в следующем году будет хороший урожай. Если 5 ноября идет дождь, также год будет урожайным.