Знаки зодиака: когда вы будете готовы для серьезных отношений?

Отношения – это важная часть нашей жизни, но почему-то мы не всегда оказываемся к ним готовыми. Иногда это страх, иногда – недоверие, а нередко просто несерьезность или неуверенность. А как это происходит или происходило у вас? И что по этому поводу говорит ваш зодиакальный знак?





1. Овен

Что-то серьезное придет в вашу жизнь тогда, когда вы перестанете смотреть на отношения как на «приговор» или что-то, что означает конец вашим развлечениям и спонтанности. Вместо этого начинайте рассматривать это как шанс для вас стать партнером по команде. И пусть ваша команда совместно отправляется навстречу авантюрам.

2. Телец

Вы будете готовы тогда, когда перестанете пытаться контролировать все аспекты вашей личной жизни и поймете, что вам просто нужно быть самим собой, и что вы не можете руководить чувствами другого человека.

3. Близнецы

Все у вас будет хорошо, когда вы перестанете надевать маску со всеми, с кем вы встречаетесь, и когда вы поймете, что нашли нужного человека. И вам не обязательно быть самим совершенством, потому что нужный человек примет вас таким, каким вы являетесь.

4. Рак

Это случится тогда, когда вы, наконец, узнаете, что безусловная любовь – это не то же самое, что позволить кому-то плохо относиться к вам и растаптывать ваши чувства. И когда вы, наконец, поймете, что кто-то должен заслужить вашу любовь и быть с вами честным и открытым.

5. Лев

Вы сможете строить серьезные отношения тогда, когда научитесь быть более адаптируемым, гибким и терпеливым с вашей личной жизнью, а не рассматривать взаимодействие с потенциальным партнером как нечто, что должно соответствовать вашим правилам и установкам.

6. Дева

Это будет тогда, когда вы перестанете пытаться найти причины, по которым ваши отношения не сработают. Когда вы перестанете возвращаться в свою предполагаемую зону комфорта, в которой вы придумаете все возможные сценарии неудачи в отношениях, а вместо этого просто захотите жить в данный момент с другим человеком и позволить себе чувствовать то, что вы хотите почувствовать.

7. Весы

Все изменится, когда вы перестанете убеждать себя, что начало отношений означает конец вашего веселого и независимого образа жизни. Вам нужно понять, что отношения с «вашим» человеком сделают вашу реальную жизнь более полной и счастливой.

8. Скорпион

Для Скорпиона рецепт один: когда вы перестанете быть скрытным, упрямым и чрезмерно закрытым в своей жизни, а также, когда вы примиритесь с тем фактом, что, находясь в отношениях, вы должны будете иногда зависеть друг от друга, потому что именно так выглядит партнерство.

9. Стрелец

Только от вас зависит, когда вы на самом деле решите, что хотите начать серьезно встречаться или завязать отношения с кем-то, вместо того, чтобы просто пассивно плыть по течению. Помните, что это подразумевает ответственность и постоянное взаимодействие.

10. Козерог

Вы наладите отношения тогда, когда перестанете смотреть на любовь слишком формально, и вместо этого поймете, что это потрясающий и ошеломляющий опыт, в котором вы должны быть готовы стать уязвимыми и открытыми для всех непредсказуемых ситуаций.

11. Водолей

У вас все начнется серьезно тогда, когда вы перестанете пытаться защитить себя. Осознайте, что эмоциональная отстраненность только причиняет вам боль, и научитесь рисковать своим сердцем – «ваш» человек ждет вас. А страх и дискомфорт от риска страдания – это просто иллюзия.

12. Рыбы

Ваши отношения начнутся тогда, когда вы перестаете искать сказочную и удивительную любовь. Научитесь смотреть на мир реально, и к вам придет настоящая любовь, а не то, что вы себе нафантазировали. Фантазии – это ничто, а вам нужен абсолютно живой человек из плоти и крови.

Текст: Flytothesky.ru