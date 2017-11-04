Как бороться с социальной усталостью: 5 советов для интровертов

Интровертам очень хорошо знакома ежедневная борьба с собой в виде принуждения к социализации, хотя больше всего им бы хотелось уединиться на диване с интересной книгой. Нет, они не мизантропы, просто интроверты не любят иметь дело с людьми в больших дозах. Им нужно больше времени, чтобы расслабиться, созерцать мир и немного отдохнуть от внешнего шума и хаоса. Интровертов в мире, кстати, около трети населения, и это означает, что им нужно учиться выживать в чрезмерно экстравертированном социуме. Интровертам сложно вписываться в ожидания общества, для них это довольно утомительно и может даже привести к состоянию под названием «интровертное выгорание». Итак, как им с этим выгоранием справляться?





1. Удаляйтесь ненадолго от людей

Интровертам рекомендуется ежедневно выделять время для себя, чтобы душевно восстанавливаться. Они плохо переносят все внешние раздражители современного мира, и если интроверту приходится долгое время находиться в обществе, выгорание почти неизбежно. Таким образом, планируйте хотя бы полчаса в день на восстановление своего душевного равновесия. Попробуйте убедить босса разрешить вам несколько 10-минутных перерывов в день в дополнение к обеденному перерыву. Как только вы вернетесь с работы домой, не приступайте немедленно к домашним обязанностям. Потратьте время, чтобы расслабиться, примите горячую ванну с эфирными маслами или немного прогуляйтесь.

2. Не делайте то, что вы не хотите делать, тем более с людьми, которые вам не нравится

Конечно, вы не можете избежать всех социальных событий, таких как свадьба или день рождения, но вы вольны выбирать, с кем общаться и куда пойти. Делайте то, что приносит вам удовольствие, и общайтесь с людьми, которые делают вас счастливым, но не перегружайте себя обязательствами. Интроверты могут неимоверно устать даже от небольших тусовок, поэтому внимательно прислушивайтесь к себе. Кроме того, если вам нужно пойти на многолюдное мероприятие, общайтесь там только с несколькими людьми, в компании которых вы чувствуете себя комфортно. Не заставляйте себя поддерживать беседу со всеми только для того, чтобы выглядеть коммуникабельным, тем более если вас это ужасно утомляет. Также морально подготавливайтесь к такому масштабному событию заранее, не планируя никаких других промежуточных мероприятий.

3. Практикуйте успокаивающие методы, когда выходите в люди

Вам не нужно постоянно разговаривать с людьми, просто слушайте других и наслаждайтесь их компанией. Разговаривайте только тогда, когда вам этого хочется. А когда не хочется, уходите ненадолго в себя, чтобы поразмышлять. Проговаривайте успокаивающие мантры, которые помогут вам чувствовать себя спокойнее или попытайтесь несколько минут помедитировать. Вы даже можете использовать свой телефон в качестве инструмента спасения, хотя это может выглядеть несколько невежливо в зависимости от обстоятельств.

4. Живите комфортной для себя жизнью

Не пытайтесь бороться со своей индивидуальностью, работая там, где вам не нравится и не хочется, или общаясь с людьми, отнимающими вашу энергию. Живите жизнью, которая заставляет вас чувствовать себя комфортно в вашей собственной коже, и никогда не извиняйтесь за то, что ваше определение счастья отличается от других.

5. Учитесь любить себя

Интровертам нелегко в обществе, потому что они не выглядят «дружелюбными» и общительными. Люди далеко не всегда их понимают и принимают, но это не значит, что вам нужно вести себя так, чтобы нравиться остальным. Научитесь любить и принимать себя сами и забудьте о том, что думает мир. У вас есть право и выбор действовать по своему усмотрению (если это не вредит окружающим), так что оставайтесь верным себе и не подстраивайтесь под кого-то другого.

Хотя выживание в мире экстравертов приносит интровертам немало проблем, не думайте, что вы не сможете обрести счастье и наслаждаться жизнью по-своему. Интровертам может понадобиться больше времени для адаптации, чем экстравертам, но это не делает их отшельниками, изгнанными из общества. Поэтому никогда не стыдитесь своего желания побыть пару дней в своей комнате, удалившись от социума – так вы защищаете себя от выгорания и просто становитесь самим собой.

Текст: Flytothesky.ru