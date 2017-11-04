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Ученые объяснили, почему и зачем человеку нужны отпечатки пальцев

05.11.2017 17:14 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Довольно долго ученые полагали, что узоры на кончиках наших пальцев предназначены для того, чтобы крепче захватывать предметы. Но на самом деле, они никак не улучшают «сцепление», а скорее уменьшают трение между кожей и предметом, особенно если он гладкий.

Ученые объяснили, почему и зачем человеку нужны отпечатки пальцев

Исследователи изучали гипотезу о трении и обнаружили, что кожа в этом случае ведет себя как резина. Фактически, узоры кожи на пальцах уменьшают нашу способность захватывать предметы, потому что они уменьшают площадь контакта с вещью, которую мы держим. Поэтому вопрос остается открытым, почему у нас есть отпечатки пальцев? Теории таковы: лучший «захват» шероховатых или влажных поверхностей, защита пальцев от повреждений и усиление чувствительности.

● Как появляются узоры на пальцах?

Итак, отпечатки пальцев – это узоры на их кончиках. Они появляются, когда мы находимся в утробе матери, и они полностью формируются к седьмому месяцу. У всех нас есть уникальные индивидуальные отпечатки пальцев на всю жизнь. Даже близнецы, обладающие идентичной ДНК, отличаются отпечатками пальцев.

Отпечатки состоят из узоров в виде дуг, петель и завитков, которые формируются в самом внутреннем слое эпидермиса: слое базальных клеток. Базальные клетки постоянно делятся, и новые клетки продвигаются в слои выше. Количество базальных клеток у плода растет быстрее, чем во внешних слоях эпидермиса и дермы. Такой мощный рост и заставляет слой базальных клеток образовывать множество узоров, причем повреждение поверхностного слоя не будет изменять отпечатки пальцев.

● Почему у некоторых людей нет отпечатков пальцев?

Дерматоглифия – это наши индивидуальные узоры на пальцах рук, ладонях, стопах и пальцах ног. Отсутствие этих узоров обусловлено редким генетическим состоянием под названием адерматоглифия. Ученые обнаружили мутацию в гене SMARCAD1, который и является причиной развития такого состояния.
Отпечатки пальцев полностью сформированы на 24 неделе беременности и не подвергаются никаким изменениям на протяжении всей жизни, однако факторы, лежащие в основе формирования и структуры отпечатков пальцев во время эмбрионального развития, пока недостаточно изучены. Хотя все же существует определенный ген, который участвует в процессе развития узоров на пальцах, а также развития потовых желез.

● Узоры на пальцах и бактерии

Исследователи из Университета Колорадо (г. Боулдер) продемонстрировали, что бактерии, обнаруженные на коже, могут использоваться в качестве персональных идентификаторов, поскольку они уникальны даже среди идентичных близнецов. И эти бактерии остаются на предметах, которых человек касается. Изучив ДНК бактерий, обнаруженных на поверхности, мы можем сопоставить её с руками человека, оставившего эти бактерии. Фактически это аналог отпечатков пальцев, весьма уникальный и способный оставаться неизменным в течение нескольких недель. Бактериальный анализ может стать полезным инструментом в судебной идентификации, когда невозможно выделить человеческую ДНК или получить четкие отпечатки пальцев.Ученые объяснили, почему и зачем человеку нужны отпечатки пальцев

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Довольно долго ученые полагали, что узоры на кончиках наших пальцев предназначены для того, чтобы крепче захватывать предметы. Но на самом деле, они никак не...

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