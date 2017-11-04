Ученые объяснили, почему и зачем человеку нужны отпечатки пальцев

Довольно долго ученые полагали, что узоры на кончиках наших пальцев предназначены для того, чтобы крепче захватывать предметы. Но на самом деле, они никак не улучшают «сцепление», а скорее уменьшают трение между кожей и предметом, особенно если он гладкий.





Исследователи изучали гипотезу о трении и обнаружили, что кожа в этом случае ведет себя как резина. Фактически, узоры кожи на пальцах уменьшают нашу способность захватывать предметы, потому что они уменьшают площадь контакта с вещью, которую мы держим. Поэтому вопрос остается открытым, почему у нас есть отпечатки пальцев? Теории таковы: лучший «захват» шероховатых или влажных поверхностей, защита пальцев от повреждений и усиление чувствительности.

● Как появляются узоры на пальцах?

Итак, отпечатки пальцев – это узоры на их кончиках. Они появляются, когда мы находимся в утробе матери, и они полностью формируются к седьмому месяцу. У всех нас есть уникальные индивидуальные отпечатки пальцев на всю жизнь. Даже близнецы, обладающие идентичной ДНК, отличаются отпечатками пальцев.

Отпечатки состоят из узоров в виде дуг, петель и завитков, которые формируются в самом внутреннем слое эпидермиса: слое базальных клеток. Базальные клетки постоянно делятся, и новые клетки продвигаются в слои выше. Количество базальных клеток у плода растет быстрее, чем во внешних слоях эпидермиса и дермы. Такой мощный рост и заставляет слой базальных клеток образовывать множество узоров, причем повреждение поверхностного слоя не будет изменять отпечатки пальцев.

● Почему у некоторых людей нет отпечатков пальцев?

Дерматоглифия – это наши индивидуальные узоры на пальцах рук, ладонях, стопах и пальцах ног. Отсутствие этих узоров обусловлено редким генетическим состоянием под названием адерматоглифия. Ученые обнаружили мутацию в гене SMARCAD1, который и является причиной развития такого состояния.

Отпечатки пальцев полностью сформированы на 24 неделе беременности и не подвергаются никаким изменениям на протяжении всей жизни, однако факторы, лежащие в основе формирования и структуры отпечатков пальцев во время эмбрионального развития, пока недостаточно изучены. Хотя все же существует определенный ген, который участвует в процессе развития узоров на пальцах, а также развития потовых желез.

● Узоры на пальцах и бактерии

Исследователи из Университета Колорадо (г. Боулдер) продемонстрировали, что бактерии, обнаруженные на коже, могут использоваться в качестве персональных идентификаторов, поскольку они уникальны даже среди идентичных близнецов. И эти бактерии остаются на предметах, которых человек касается. Изучив ДНК бактерий, обнаруженных на поверхности, мы можем сопоставить её с руками человека, оставившего эти бактерии. Фактически это аналог отпечатков пальцев, весьма уникальный и способный оставаться неизменным в течение нескольких недель. Бактериальный анализ может стать полезным инструментом в судебной идентификации, когда невозможно выделить человеческую ДНК или получить четкие отпечатки пальцев.

Текст: Flytothesky.ru