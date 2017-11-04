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Головоломка Эйнштейна, которую могут решить только 2% людей

05.11.2017 16:29 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Авторство этой головоломки приписывается Альберту Эйнштейну, якобы он придумал её еще в детстве. А еще бытует мнение, что только 2 % людей могут её решить.

Головоломка Эйнштейна, которую могут решить только 2% людей

Итак, в наличии пять домов пяти разных цветов. Все пять владельцев разной национальности. Все они пьют разные напитки, курят разные марки сигарет и у них разные домашние животные.

  • Пять домов.
  • Англичанин живет в красном доме.
  • У испанца есть собака.
  • Кофе пьют в зеленом доме.
  • Украинец пьет чай.
  • Зеленый дом стоит справа от бежевого дома.
  • У курильщика сигарет Old Gold есть улитки.
  • В желтом доме курят сигареты Kools.
  • Молоко пьют в доме посередине.
  • Норвежец живет в первом доме.
  • Человек, курящий Chesterfield, живет в доме рядом с человеком, у которого есть лиса.
  • Сигареты Kools курят в доме рядом с домом, где держат лошадь.
  • Курильщик сигарет Lucky Strike пьет апельсиновый сок.
  • Японец курят сигареты Parliament.
  • Норвежец живет рядом с синим домом.

У кого зебра?

 
 
 
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Авторство этой головоломки приписывается Альберту Эйнштейну, якобы он придумал её еще в детстве. А еще бытует мнение, что только 2 % людей могут её решить. Итак, в...

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