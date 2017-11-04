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Головоломка Эйнштейна, которую могут решить только 2% людей
05.11.2017 16:29 — Калейдоскоп | Flytothesky
Авторство этой головоломки приписывается Альберту Эйнштейну, якобы он придумал её еще в детстве. А еще бытует мнение, что только 2 % людей могут её решить.
Итак, в наличии пять домов пяти разных цветов. Все пять владельцев разной национальности. Все они пьют разные напитки, курят разные марки сигарет и у них разные домашние животные.
У кого зебра?
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Авторство этой головоломки приписывается Альберту Эйнштейну, якобы он придумал её еще в детстве. А еще бытует мнение, что только 2 % людей могут её решить. Итак, в...
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