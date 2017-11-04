Головоломка Эйнштейна, которую могут решить только 2% людей

Авторство этой головоломки приписывается Альберту Эйнштейну, якобы он придумал её еще в детстве. А еще бытует мнение, что только 2 % людей могут её решить.





Итак, в наличии пять домов пяти разных цветов. Все пять владельцев разной национальности. Все они пьют разные напитки, курят разные марки сигарет и у них разные домашние животные.

Пять домов.

Англичанин живет в красном доме.

У испанца есть собака.

Кофе пьют в зеленом доме.

Украинец пьет чай.

Зеленый дом стоит справа от бежевого дома.

У курильщика сигарет Old Gold есть улитки.

В желтом доме курят сигареты Kools.

Молоко пьют в доме посередине.

Норвежец живет в первом доме.

Человек, курящий Chesterfield, живет в доме рядом с человеком, у которого есть лиса.

Сигареты Kools курят в доме рядом с домом, где держат лошадь.

Курильщик сигарет Lucky Strike пьет апельсиновый сок.

Японец курят сигареты Parliament.

Норвежец живет рядом с синим домом.

У кого зебра?