8 признаков того, что вы, возможно, обладаете экстрасенсорными способностями

Многие люди ассоциируют экстрасенсорные способности чуть ли не с магией и не всегда верно понимают их суть. Тем не менее, парапсихология занимается исследованием всех человеческих способностей, которые не могут быть объяснены наукой и не вписываются в общепринятые шаблоны. Хотите знать, обладаете ли вы такими способностями? Приведем некоторые примеры.





1. Предчувствия

Некоторые люди предчувствуют грядущие события, хотя они не совсем понимают, как это у них получается. В основном такие догадки «активируются», когда здоровье и безопасность близких находятся в опасности. Именно тогда человек ощущает возможные риски и пытается их предотвратить. Однако чаще всего он просто чувствует приближение чего-то неприятного и даже трагического.

2. Сильная усталость

Вам наверняка приходилось общаться с каким-либо человеком, чья энергетика была слишком тяжела или мрачна для вас, поэтому проведя время в его компании, вы чувствуете себя физически и морально истощенным, буквально как выжатый лимон. Это означает вашу повышенную чувствительность к энергетическим полям и так называемым людям-вампирам.

4. Электроника

Вы когда-нибудь замечали, что определенные электрические или электронные устройства «плохо себя ведут», когда вы к ним приближаетесь? Считается, что люди, обладающие паранормальными способностями, могут воздействовать на такие предметы.

5. Животные

Люди с экстрасенсорными способностями нередко знают, как поддерживать особую дружбу с животными, и отлично ладят со своими домашними питомцами. Собаки, кошки, птицы и другие представители мира фауны могут с ними общаться, и обе стороны прекрасно понимают друг друга.

6. Сны

Сны видят все люди, однако люди-экстрасенсы видят их более реалистично и более детально. Они могут ощущать запахи во сне и чувствовать текстуру предметов. Можете ли вы подробно описать место, которые вы видели во сне? Вы когда-либо испытывали страх или счастье, когда вы просыпались под впечатлением сна? Поздравляем: это еще один признак вашего дара.

7. История

Мир полон предметов, наполненных определенной энергией, накопленной в них на протяжении веков. Такие вещи можно найти в музеях или исторических местах, где происходили события, возможно, имевшие большое значение для человечества. Если вы человек с особыми способностями, вы прочувствуете волну энергии, исходящую от таких предметов. У вас даже могут возникнуть определенные видения из прошлого.

8. Повседневная жизнь

Такие люди часто сталкиваются со сверхъестественными явлениями и в своей повседневной жизни. Это может проявляться в способности видеть что-то, невидимое обычному глазу, или слышать какие-то голоса и звуки. Если вы такое испытывали, то это тоже сигнал о вашей экстрасенсорной силе. Значит, пришло время более серьезно относиться к вашим чувствам и ощущениям!

Текст: Flytothesky.ru