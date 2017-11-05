Как избавиться от привязанности к бывшему

Расставание – это сложно как в физическом, так и в психологическом аспекте. Многие люди не знают, как справиться с ощущениями и заполнить образовавшуюся пустоту. Несмотря на то, что разбитое сердце требует времени для «ремонта», вы можете ускорить этот процесс самостоятельно.





1. Воспользуйтесь возможностью, чтобы проявлять больше любви к себе

В отношениях мы склонны задвигать себя на второй план и удовлетворять потребности нашего партнера. Мы уделяем ему максимум внимания, но забываем проявлять внимание к себе. Теперь, когда вы свободны, вы можете беспрепятственно это делать. Влюбитесь в жизнь снова, открыв для себя вещи, о которых вы никогда не знали. Найдите то, что заставляет ваше сердце петь, а затем следуйте своему внутреннему голосу. Если это именно то, чего хочет ваше сердце, следуйте его зову. Оно не поведет вас по неправильному пути.

2. Максимально займите себя чем-либо

Говорят, что праздный ум привлекает демонов, и они могут нанести удар тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете. Ваш мозг способен стать вашим злейшим врагом, если вы оставите дверь открытой для негатива и отвращения к себе. Активно занимайте себя чем-либо, чтобы не тратить все свое свободное время на размышления о прошлом и постоянно задаваться вопросом, что вы могли бы сделать по-другому или как вы могли бы сохранить отношения. Найдите цель и смысл в своей работе, хобби, семье или друзьях.

3. Научитесь проживать все свои эмоции

Если вы пытаетесь придавить свои эмоции таблетками, алкоголем или едой, это будет только маскировать ваше состояние и продлевать боль. Позвольте себе пройти процесс исцеления и осознать, что тоска – всего лишь этап в этом процессе. Вы должны пережить темную ночь, чтобы встретить удивительный рассвет – так что помните об этом всякий раз, когда вам хочется купить бутылку вина или заесть грусть в ближайшем фастфуде. В долгосрочной перспективе это не принесет вам пользы. Позвольте своим эмоциям прийти и уйти: примите их, а не сражайтесь с ними.

4. Обратитесь за поддержкой к друзьям и семье

Обратитесь к своей группе поддержки, если вам нужно поговорить. Вы можете услышать от близких мудрые советы или просто беспечно поболтать и посмеяться. В конце концов, сидение в своей комнате, погрузившись в мысли о прошлом, только усилит боль и переполнит вас негативом.

5. Подвигайте телом

Как потение в спортзале поможет мне вылечить разбитое сердце? – спросите вы. Для начала это переключит ваше внимание с разрыва отношений на нечто иное. У вас появится новая цель. Кроме того, физические упражнения – это выработка здоровых гормонов, которые поднимут настроение и заставят вас почувствовать, что вы на вершине мира, а не на свалке. Не поленитесь и загляните в ближайший фитнес-клуб.

6. Займитесь общественной работой

Когда вы отвлекаетесь от себя и своих проблем и переключаетесь на поддержку других, ваша эмоциональная боль уходит. Вы помогаете кому-то улучшить их жизнь, забывая о своей недавней личной катастрофе. Это не значит, что ваши чувства не имеют значения – просто от них иногда нужно отключаться.

Конечно, вы можете рассматривать разрыв отношений как конец света, но это неразумно. Подумайте о ситуации как о новом начале – и о чем-то лучшем в будущем. Будьте благодарны за свой опыт и воспоминания. Говорят, когда одна дверь закрывается, открывается другая, поэтому идите своим путем и вы найдете ту самую дверь, которую нужно открыть.

Текст: Flytothesky.ru