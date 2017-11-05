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Какой сегодня праздник: 6 ноября

06.11.2017 06:10 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Знаете ли вы, что 6 ноября 1492 года Христофор Колумб познакомился с одним из странных обычаев индейцев — табакокурением. О том, что еще произошло, а также кто родился 6 ноября — в обзоре Sputnik.

Что произошло 6 ноября

В 1887 году был основан шотландский футбольный клуб "Селтик".

В 1975 году группа Sex Pistols дала свой первый концерт, произошло это в художественной школе Святого Мартина.

В 1991 году указом Ельцина была прекращена деятельность КПСС и КП РСФСР.

В 1995 году выпустили последний альбом Queen с участием Фредди Меркьюри.

Также 6 ноября отмечаются Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов и Международный день памяти животных, погибших от рук человека.

Кто родился 6 ноября

6 ноября в православном календаре

В этот день православный мир отмечает праздник в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Эта икона считается одной из самых популярных и широко почитаемых православными чудотворных икон Девы Марии.

Именины

В этот день именины Петра, Ираклия, Николая, Ивана, Георгия, Афанасия, Алексея и Виктории.

6 ноября в народном календаре

С этого дня начинались зимние посиделки девиц. Девушки увлекались рукоделием, пели или разговаривали. Также люди в этот день молились иконе Скорбящей Божьей Матери, просили Приснодеву избавить от болезней и скорби.

 
 
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Этот день является 308-м в григорианском календаре, до Нового года остается 59 дней.

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