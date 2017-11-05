С каким из знаков зодиака у вас получится отличная «криминальная» парочка

Скооперировавшись с этим знаком зодиака, вы станете отличной криминальной парочкой! Бонни и Клайд – просто младенцы по сравнению с вами. С таким «соучастником» вы способны на все, причем некоторые из этих зодиакальных знаков могут стать для вас полной неожиданностью. Однако они обладают качествами, которых не хватает вам, и в сочетании вы можете компенсировать недостатки друг друга. Один – это человек действия, а второй – искусный планировщик! Кто же этот ваш совершенный друг?





1. Овен и Скорпион

На первый взгляд эта пара означает катастрофу: слишком много огня может создать смертельный вулкан. Но, когда эти знаки объединяются, их не остановить. У них обоих есть качества, необходимые для решения любой возникающей проблемы. Скорпион любит думать, прежде чем действовать, в то время как Овен – это знак движения и активности. Скорпион помогает Овну быть более решительным, а Овен делится со Скорпионом своим позитивом и энтузиазмом, что облегчает планирование захватывающих приключений.

2. Телец и Весы

Кажется, что эта пара не сработает из-за негибкости Тельца в определенных ситуациях и, напротив, чрезмерной гибкости Весов, жаждущих поддерживать гармонию. Что связывает эти два знака? Они оба ценят искусство, красивые вещи и путешествия. Весы дают Тельцу положительную мотивацию, чтобы заставить его начать свои проекты или заняться каким-нибудь хобби. А когда Весы сами сталкиваются с проблемой, Телец обязательно даст им полезный и обоснованный совет.

3. Близнецы и Рак

Близнецы и Рак потрясающе взаимодействуют. Они объединяются на интеллектуальном уровне и любят говорить о массе вещей. Рак искренне обожает Близнецов и всегда поддерживает их, когда им это безумно необходимо. Близнецы, с другой стороны, дают Раку поддержку интеллектуальную, и они достаточно мудры, чтобы его правильно подбодрить и направить. Как только Близнецы понимают, что Раку нужно утихомириться и не устраивать выброс стрессовой энергии, они сразу же приходят на помощь.

4. Лев и Козерог

Лев и Козерог могут многое натворить в совместном бизнесе. Сообща они будут подталкивать друг друга, чтобы добиться больших успехов. Эти знаки не понимают, почему они должны работать вместе, и считают, что они отлично справляются сами по себе, но вдвоем они образуют мощнейший тандем. Например, Лев будет играть ведущую роль в планировании своих вечеринок, в то время как Козерог предпочитает работать за кулисами. Лев займется развлечением гостей, а Козерог будет заниматься обеспечением питания и декора.

5. Дева и Водолей

Этот дуэт любит технологические новинки и вещи, требующие утонченного мышления. Водолей – это оригинальный мыслитель и новатор, предпочитающий действовать быстро. Деве же нравится материализм, прагматизм и реализм, потому оба знака умеют создавать симбиоз мыслей, планов и действий. Эта разумная парочка всегда поддерживает друг друга и ждет взаимного одобрения.

6. Стрелец и Рыбы

Стрелец и Рыбы тоже неплохо срабатываются. Стрелец – это мыслитель, который отправляется туда, где его ждут новые знания, открытия, впечатления и ощущения. Рыбы же несколько замкнуты и предпочитают свой собственный и обособленный мир. Тем не менее, оба жаждут знаний и будут действовать вместе, чтобы их получить. Стрелец всегда будет поддерживать Рыб, если у них возникнут проблемы, побуждая их действовать более решительно. А Рыбы подставят Стрельцу плечо, чтобы поплакаться и выговориться, а также помочь Стрельцу стать более мягким человеком.

Текст: Flytothesky.ru