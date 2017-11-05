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Мы угадаем форму вашего носа, задав всего один вопрос!

06.11.2017 16:18 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Все взаимосвязано. Например, ваш нос и подсознание! И сейчас мы постараемся это доказать. В этом тесте вам будет предложено ответить всего на один вопрос. Выберите цвет, который вы больше всего ассоциируете с вашим духом. Опирайтесь только на внутренние впечатления и не рассуждайте слишком долго. Ваше подсознание уже готово дать ответ?

 
 
 
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