Устали повторять одни и те же ошибки в отношениях? Задайте себе эти пять вопросов

Любой разрыв отношений переносится достаточно тяжело. В любом случае, у вас есть выбор. Вы можете извлечь из этого урок и стать лучше. Или же сделать то, что делает большинство людей: накапливать эмоциональный багаж и тащить его с собой в следующие отношения. Увы, но если вы не избавитесь от этого багажа, вы обречены систематически наступать на одни и те же грабли. Чтобы легче пережить разрыв, а также почувствовать себя сильнее и увереннее, задайте себе эти пять вопросов:





1. Что вам нравилось в бывшем партнере?

Даже в самых болезненных и токсичных отношениях было что-то, что заставляло вас цепляться за них изо всех сил. Было ли это чувство сильной привязанности к партнеру? Делал ли он вас счастливым человеком? Ценил ли ваши чувства? Вы чувствовали себя защищенно, когда были с ним? Отметьте, что вам понравилось в самих отношениях. Одни аспекты, возможно, были правильными и логичными, а от других шаблонов вам придется отказаться.

2. Что вам не нравилось в нем?

После расставания вы, скорее всего, будете думать и вспоминать только о хороших моментах, даже если сами отношения были плохими. Связь с партнером разорвана, и это может привести к чувству одиночества и потери. Взгляните на прошлое глазами реалиста. Вы ощущали, что не являетесь приоритетом в жизни партнера? Вы чувствовали необходимость оправдываться за его поведение или отношение? С ним было трудно разговаривать, и он всегда относился к вам с подозрением? Может быть, он неправильно питался и не ухаживал за собой. Перечислите все, даже если это был кривой нос, который вам не нравился.

3. Что делает вас «выгодным приобретением»? (Это ваш список, когда вы снова будете готовы к отношениям)

Каковы ваши качества? Перечислите все, что делает вас отличным партнером. Вы хороший слушатель? Вы умеете поддержать и вдохновить? Вы изумительно готовите? Вы с энтузиазмом относитесь к жизни и любви? Перечислите все, что вы можете вспомнить. Кроме того, не забудьте упомянуть, что ваш партнер потерял вместе с вами. Есть ли какие-либо дополнительные качества, которые вы хотите улучшить, прежде чем вступать в новые отношения? Это укрепит вашу уверенность в себе и однозначно вдохнет в вас оптимизм.

4. Что вы узнали о себе до (или после) разрыва отношений?

Вы узнали, что вы прекрасный партнер? Или вы чувствовали себя неуверенно и эмоционально зависели от второй половины? Вы полностью вложили свое сердце в отношения или были сдержанны и закрыты? Были ли вы ревнивы, эмоциональны, ненадежны и плаксивы? Или вы были внимательным, верным, честным, любящим и поддерживающим партнером? Добавьте к этому списку то, как вы относились к себе, прежде чем познакомились с ним. Как вы себя чувствовали во время своих отношений и как вы себя чувствуете сейчас? Ваша уверенность в себе укрепилась или снизилась? Чувствуете ли вы себя несчастной или считаете, что быть свободной – это здорово? Ждете ли вы с нетерпением новых отношений?

5. Над чем вам нужно поработать, прежде чем встретить следующего партнера?

Возможно, вам нужно научиться держать себя в руках во время конфликтов? Или больше узнать о том, как понятно выражать свои чувства и эмоции? Вы же наверняка знаете, что мужчины и женщины нередко говорят на разных языках. И вам это необходимо понять, если вы хотите строить здоровые отношения. Все, что вам нужно сделать, это познать себя и научиться эффективно общаться. Это поможет вам двигаться в правильном направлении, и результаты на заставят себя долго ждать.

Будьте готовы: после ответов на эти вопросы, вы можете почувствовать себя некомфортно. Не исключено появление следующих мыслей: «О чем я только думала, связываясь с этим парнем?», «Почему я испортила то-то или то-то?», «Как я могла не заметить такие красноречивые сигналы?» Остановите эти мысли! Ваша задача – двигаться вперед с большей уверенностью. Делайте выводы и учитесь на ошибках. Если нет, вы можете опять попасть в аналогичную ситуацию, только уже со следующим партнером. Кроме того, всегда слушайте и следуйте своей интуиции. Это ваш персональный GPS, и он всегда будет вести вас в правильном направлении, даже если сначала путь выглядит странным и неправильным.

Текст: Flytothesky.ru