3 основных причины, почему женщины изменяют

Давайте посмотрим правде в глаза: измена – это не только мужское развлечение. Статистика говорит, что до 45 % женщин и 55 % мужчин изменяют, находясь в отношениях (браке). А это практически половина всех пар. Почему же это делают женщины, и какими мотивами они руководствуются? Их как минимум три.





1. Женщины изменяют, чтобы закончить свои отношения

Они изменяют, чтобы «отдохнуть» от своего основного партнерства и отключиться эмоционально и физически. Иногда женщины завязывают роман на стороне прежде, чем они даже осознают, что отношения их чем-то перестали устраивать. Они используют новую связь как катализатор, чтобы сделать шаг навстречу завершению брака. Это можно даже назвать «пробой пера», чтобы убедиться, что у них есть перспективы перед тем, как разорвать изжившие себя отношения. Кстати, если женщина прекратит эти отношения по причине своего романа, не факт, что она останется с новым партнером. Такое случается только с каждой третьей. Обычно, когда заканчивается брак, заканчивается и роман.

2. Женщины изменяют, потому что так они работают над своей самооценкой. (Мужчинам, вероятно, будет неприятно это слышать)

Даже если женщина отчетливо этого не осознает, измена с её стороны может быть способом получить признание, почувствовать себя более желанной и поднять собственную самооценку. В жизни женщины происходили определенные изменения: допустим, какое-то время её сексуальность «дремала», пока были маленькие дети. С возрастом наступает новый этап, когда хочется нравиться, получать комплименты и тешить самолюбие. Именно в середине жизни женщины могут искать внешнего партнера, который заставит их почувствовать себя живыми и подтвердит их привлекательность.

3. Женщины изменяют исключительно ради собственного удовлетворения

Если женщина встретит мужчину, который может дать ей эмоциональное или сексуальное удовлетворение, то она запросто может пойти на такую связь, чтобы получить позитивные эмоции, даже рискуя потерять то, что у нее есть. У людей всегда присутствует врожденная склонность тянуться к тому, что дает им возможность чувствовать себя хорошо. Фактически, около 80 % таких романов на стороне происходят из-за того, что человеку просто представился случай, а от него трудно отказаться, особенно если он обещает доставить удовольствие и новые ощущения. Еще сложнее отказаться, если женщина несчастна и не реализована в своем браке. Тем не менее, цифры говорят, что большинство связей на стороне длятся менее трех лет, а 10 % – вообще не более суток.

Текст: Flytothesky.ru