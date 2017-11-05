Как ведение дневника может изменить вашу жизнь

Вы четко знаете, к чему стремитесь в жизни, но не можете никак за это взяться. Знакомо? Заставить себя действовать очень сложно, и это закономерно становится с каждым днем все сложнее и сложнее. Когда существует разница между тем, кто вы сейчас, и кем мечтаете быть, вы впадаете в уныние от собственного несовершенства и слабости. Что делать? Приобретите одну из полезных привычек, и все в жизни изменится. Например, привычку ежедневно вести дневник. Что это вам даст?





1. Ведение дневника оптимизирует ваш творческий потенциал

Попробуйте записывать свои мысли с утра, сразу после пробуждения, как говорится на свежую голову. Именно в этот момент у вас самый мощный творческий и интеллектуальный поток. Для того чтобы оптимизировать этот поток, перестаньте постоянно проверять почту и социальные сети, а точнее заходите туда не больше пары раз за день. Избавьтесь от этой зависимости, чтобы разгрузить свой мозг и дать ему определенную свободу.

2. Оно поможет вам отчетливо видеть собственные цели

В рамках творческого утреннего всплеска задействуйте свой дневник для изучения и обновления ежедневного списка дел. Когда вы читаете и корректируете поставленные цели, они станут частью вашего подсознания. В результате стремления и мечты заполнят ваш внутренний мир и быстро превратятся в физическую реальность.

3. Ведение дневника – это трамплин в продуктивный день

Мы фактически разучились жить сегодняшним днем и не замечаем повседневной красоты мира, полностью погрузившись в работу. Ведение дневника может обуздать этот хаос. В конце дня снова раскройте дневник и изучите список задач на день. Насколько вы справились? Персональные победы всегда предшествуют более масштабным и публичным победам. Напишите, что вы уже сделали, а что нужно перенести на следующий день. Зафиксируйте, что нового вы узнали и испытали. Не старайтесь писать огромные сочинения – всего несколько предложений или абзацев в лучшем случае. Это поможет вам избежать выгорания. Основной задачей такой «вечерней сессии» является умение отключить рабочий режим, чтобы отдохнуть и восстановиться.

4. Ведение дневника дает ясность мышлению

Делая записи утром и вечером, вы быстро увидите какие-либо несоответствия в своей жизни и поймете, что нужно удалить, а что включить. Дневник – это прекрасный и эффективный помощник в процессе самопознания. У вас будет больше ясности в отношении вашего жизненного пути, плюс улучшится ваша способность принимать мелкие и крупные решения. На страничках дневника рождается мир будущего, и вы его создаете сами. Вы являетесь автором истории собственной жизни.

5. Ведение дневника помогает вам понять свои эмоции

Такая деятельность снижает стресс, повышает концентрацию внимания, стабилизирует настроение. Вы сможете освободиться от ненужных и лишних мыслей и эмоций. Вы преодолеете перегрузку внутреннего мышления внешними событиями. Вы отключитесь от прошлого. К вам вернется объективность, которая станет побуждать вас двигаться вперед. Как видите, ведение записей может быть идеальной формой терапии, делающей вас лучше и разумнее.

6. Оно стимулирует ваш процесс познания и обучения

Люди плохо хранят информацию. Заметьте, мы быстро забываем большую часть того, что читаем и слышим. Однако, когда вы записываете то, что узнали, вы запоминаете это надолго. Сам процесс записи надежнее запечатлевается в памяти. Кроме того, это позволяет вашему подсознанию находить более рациональные пути решения проблем.

7. Ведение дневника стимулирует ваше чувство благодарности

Даже если вы начинаете что-то записывать в плохом настроении, понимание написанного переключает ваш мозг в режим благодарности. Отложите ручку на несколько минут и сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы осознать позитив момента. Ощущение благодарности – это научно доказанный метод преодоления ряда проблем. Оно делает вас счастливее, сильнее, оптимистичнее.

Текст: Flytothesky.ru