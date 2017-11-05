5 позитивных вещей, которые с вами произойдут, когда вы дистанцируетесь от негатива

Негатив не может постоянно присутствовать в вашей повседневной жизни, и вы не должны систематически взаимодействовать с отрицательными людьми или ситуациями. Негативная энергия – это то, что не дает вам радоваться и быть счастливыми. Когда люди дистанцируются от отрицательного окружения, их жизнь меняется к лучшему – и это абсолютно верно. В жизни моментально начинаются положительные изменения, и они заполняют пространство, где раньше присутствовал негатив.





1. Ваши мысли становятся более позитивными

Первое, что происходит сразу после того, как вы дистанцировались от негатива, – это изменения в мышлении. Когда вы окружены отрицательной энергией, ваши мысли тоже негативны. Вам сложно думать о чем-то хорошем, а небольшие неприятности могут кардинально испортить весь ваш день. Когда негатива нет, к вам возвращаются положительные мысли и эмоции.

2. Вы будете чувствовать себя лучше физически

Негатив вызывает стресс, а стресс ведет к проблемам со здоровьем. Много негатива означает, что вы чувствуете стресс все чаще и на более длительные периоды времени. Ваша иммунная система ослабевает, и вы ощущаете истощение и выгорание. Если вы обнаружите упадок сил и слабость, это сигнал о том, что нужно обратить внимание, насколько прочно негатив вошел в вашу жизнь. Уберите все отрицательное, депрессивное и мрачное, и вы будете только здоровее и крепче.

3. Вы будете счастливее

В окружении негатива вас все чаще одолевает уныние, злость и подавленность. У вас фактически нет ни единой причины для радости и оптимизма. И снова: избавьтесь от всего отрицательного. Вместо того чтобы страдать от мелких проблем, вы сможете над ними только посмеяться. Вместо того чтобы грустить, вы сможете наслаждаться жизнью и чувствовать себя счастливее.

4. Вы будете меньше ныть и жаловаться

Когда вас окружают люди, которые много жалуются, вы тоже начинаете им вторить и озвучивать все свои трудности. Между прочим, вечно ноющие люди весьма неприятны! Постоянные жалобы и страдания могут полностью разрушить вашу жизнь, поскольку они приводят к недовольству и тревожности. Как только вы начнете дистанцироваться от этой негативной энергии, вы обнаружите, что вам гораздо меньше жалуются, и вы сами уже не прибегаете к такой поведенческой модели.

5. Вы будете привлекать к себе позитивных людей

Больше негативных людей, больше негативных ситуаций. И, соответственно, наоборот. Избавившись от отрицательных личностей, мыслей и разговоров, вы обнаружите, что в ваш мир станут заходить более позитивные люди. Но чтобы привлечь их, вы должны сначала быть уверенными в себе и своей жизни, демонстрировать оптимизм и энергию. Ваше мировосприятие становится более ярким, и вы начинаете испытывать благодарность к жизни, что, естественно, притягивает к вам позитивных людей, обстоятельства и события.

Самое интересное, что многие люди вообще не замечают, что они окружены негативом, пока не начнут от него потихоньку избавляться. И это не только полезно для вашего психического и физического здоровья, но и для всей вашей жизни и окружающих вас людей.

Текст: Flytothesky.ru