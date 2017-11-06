ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

12 невероятных фактов об акулах

07.11.2017 16:10 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Мы инстинктивно воспринимаем акул как кровожадных и злых существ. Поверьте, они не заслужили такой репутации. Если честно, то люди сами гораздо смертоноснее бедняжек акул. И вот вам несколько фактов о них:

1. По статистике людей чаще убивают кокосовые орехи, свиньи, молнии и неудачные варианты селфи, нежели акулы. Акулы, безусловно, не ручные и даже не самые дружелюбные рыбы в море. Но они могут быть менее опасными для людей, чем вы думаете. Люди с большей вероятностью выигрывают в лотерею или погибают от падения кокоса на голову, чем от нападения акулы.

12 невероятных фактов об акулах

2. Акулы существуют на Земле на 50 млн. лет дольше, чем деревья! Они появились около 400 миллионов лет назад, а деревья около 350 миллионов лет. По факту акулы пережили и выжили четыре глобальных массовых вымирания.

12 невероятных фактов об акулах

3. Некоторые из гренландских акул, живущих сегодня, родились до Гражданской войны в Англии. Старейшая акула в мире, возможно, является ровесником Уильяма Шекспира. Средняя продолжительность жизни гренландских акул от 272 до 400 лет.

12 невероятных фактов об акулах

4. У самок песчаных акул может быть до 50 эмбрионов, из которых выживает один. Ученые говорят, что это «конкурентная стратегия», когда эмбрионы формируются от разных самцов, и самый сильный пожирает своих собратьев еще в утробе, но в виде исключения он может оставить еще одного.

12 невероятных фактов об акулах

5. Акулы могут потерять до 30 тысяч зубов в течение своей жизни и снова их нарастить. Зубы акулы – это модифицированные чешуйки. Обычно у них пять рядов зубов, которые при повреждении заменяются теми, что находятся в ряду за ними.

12 невероятных фактов об акулах

6. У больших белых акул есть особое место для встречи в Тихом океане. Ученые называют это место кафе «Белая акула». Причины, зачем акулы путешествуют 100 дней, чтобы добраться до этого пункта назначения, до сих пор неизвестны.

12 невероятных фактов об акулах

7. Большинство акул обладают способностью обнаруживать электромагнитные поля, испускаемые другими животными в воде. Белые акулы могут даже слышать сердцебиение и сердечные приступы, если их жертва находится поблизости.

12 невероятных фактов об акулах

8. У людей проявляются симптомы крайнего опьянения после потребления необработанного мяса гренландской акулы. Хакарл – национальное блюдо Исландии, приготовленное из ферментированного мяса акул, которое высушивается почти пять месяцев. При употреблении этого мяса у человека появляются симптомы опьянения.

12 невероятных фактов об акулах

9. Укус большой белой акулы не настолько сильный по сравнению со львом или тигром. У них недостаточно сильные челюсти и острые зубы, чтобы порвать плоть, так как делают земные млекопитающие типа львов или тигров.

12 невероятных фактов об акулах

10. Акулы были найдены в активном подводном вулкане в южной части Тихого океана. Ученые обнаружили молотоголовых акул, широкоротых акул и тихоокеанских полярных акул, живущих в Кавачи. Кавачи является одним из самых активных подводных вулканов вблизи Вангуну на Соломоновых островах. Никто не знает, как акулы выживают в таких неблагоприятных условиях, но они там все же обитают.

11. Акулы живут в реках Ганга и Брахмапутра в Индии. Это виды, находящиеся под угрозой исчезновения, и их численность резко сократилось из-за охоты. Интересен тот факт, что им не нужна соленая вода, чтобы выжить. Эти акулы в основном встречаются в реках Ганга, Брахмапутра, а также в Хугли и Маханади. Их мало, но они там есть.

12 невероятных фактов об акулах

12. Акула может пребывать в трансе в течение 15 минут, если она перевернулась на спину. Именно так: если акула на спине, то она входит в состояние транса. Её мышцы и дыхание расслабляются, а спинные плавники выпрямляются. Ученые полагают, что это может быть связано с процессом спаривания, но более точного объяснения этому явлению пока нет.

12 невероятных фактов об акулах

Текст: Flytothesky.ru12 невероятных фактов об акулах

 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы инстинктивно воспринимаем акул как кровожадных и злых существ. Поверьте, они не заслужили такой репутации. Если честно, то люди сами гораздо смертоноснее...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
В какой позе вы спите, и что она может рассказать о вас?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика