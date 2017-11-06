12 невероятных фактов об акулах

Мы инстинктивно воспринимаем акул как кровожадных и злых существ. Поверьте, они не заслужили такой репутации. Если честно, то люди сами гораздо смертоноснее бедняжек акул. И вот вам несколько фактов о них:

1. По статистике людей чаще убивают кокосовые орехи, свиньи, молнии и неудачные варианты селфи, нежели акулы. Акулы, безусловно, не ручные и даже не самые дружелюбные рыбы в море. Но они могут быть менее опасными для людей, чем вы думаете. Люди с большей вероятностью выигрывают в лотерею или погибают от падения кокоса на голову, чем от нападения акулы.





2. Акулы существуют на Земле на 50 млн. лет дольше, чем деревья! Они появились около 400 миллионов лет назад, а деревья около 350 миллионов лет. По факту акулы пережили и выжили четыре глобальных массовых вымирания.





3. Некоторые из гренландских акул, живущих сегодня, родились до Гражданской войны в Англии. Старейшая акула в мире, возможно, является ровесником Уильяма Шекспира. Средняя продолжительность жизни гренландских акул от 272 до 400 лет.





4. У самок песчаных акул может быть до 50 эмбрионов, из которых выживает один. Ученые говорят, что это «конкурентная стратегия», когда эмбрионы формируются от разных самцов, и самый сильный пожирает своих собратьев еще в утробе, но в виде исключения он может оставить еще одного.





5. Акулы могут потерять до 30 тысяч зубов в течение своей жизни и снова их нарастить. Зубы акулы – это модифицированные чешуйки. Обычно у них пять рядов зубов, которые при повреждении заменяются теми, что находятся в ряду за ними.





6. У больших белых акул есть особое место для встречи в Тихом океане. Ученые называют это место кафе «Белая акула». Причины, зачем акулы путешествуют 100 дней, чтобы добраться до этого пункта назначения, до сих пор неизвестны.





7. Большинство акул обладают способностью обнаруживать электромагнитные поля, испускаемые другими животными в воде. Белые акулы могут даже слышать сердцебиение и сердечные приступы, если их жертва находится поблизости.





8. У людей проявляются симптомы крайнего опьянения после потребления необработанного мяса гренландской акулы. Хакарл – национальное блюдо Исландии, приготовленное из ферментированного мяса акул, которое высушивается почти пять месяцев. При употреблении этого мяса у человека появляются симптомы опьянения.





9. Укус большой белой акулы не настолько сильный по сравнению со львом или тигром. У них недостаточно сильные челюсти и острые зубы, чтобы порвать плоть, так как делают земные млекопитающие типа львов или тигров.





10. Акулы были найдены в активном подводном вулкане в южной части Тихого океана. Ученые обнаружили молотоголовых акул, широкоротых акул и тихоокеанских полярных акул, живущих в Кавачи. Кавачи является одним из самых активных подводных вулканов вблизи Вангуну на Соломоновых островах. Никто не знает, как акулы выживают в таких неблагоприятных условиях, но они там все же обитают.

11. Акулы живут в реках Ганга и Брахмапутра в Индии. Это виды, находящиеся под угрозой исчезновения, и их численность резко сократилось из-за охоты. Интересен тот факт, что им не нужна соленая вода, чтобы выжить. Эти акулы в основном встречаются в реках Ганга, Брахмапутра, а также в Хугли и Маханади. Их мало, но они там есть.





12. Акула может пребывать в трансе в течение 15 минут, если она перевернулась на спину. Именно так: если акула на спине, то она входит в состояние транса. Её мышцы и дыхание расслабляются, а спинные плавники выпрямляются. Ученые полагают, что это может быть связано с процессом спаривания, но более точного объяснения этому явлению пока нет.





Текст: Flytothesky.ru