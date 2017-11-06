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В какой позе вы спите, и что она может рассказать о вас?

07.11.2017 15:37 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Каждый человек предпочитает какую-то определенную позу для сна, причем даже об этом не задумываясь. Считается, что положение, в котором мы спим, может многое рассказать о нашей личности. Проверьте, насколько это правильно?

1. Поза зародыша

В какой позе вы спите, и что она может рассказать о вас?

Это наиболее распространенная поза для сна (41 % людей). Это означает, что внешне вы кажетесь крепким и сильным человеком, но внутри застенчивы и чувствительны. Вам нужно время, чтобы адаптироваться и познакомиться с людьми, и только потом вы спокойно проявляете свое истинное «я».

2. Поза бревна

В какой позе вы спите, и что она может рассказать о вас?

Еще одна очень популярная поза, когда спящий лежит на боку, а его ноги вытянуты прямо. Руки расположены вдоль тела или под подушкой. Поза означает, что человек коммуникабелен, с ним легко общаться, но иногда он слишком легковерен.

3. «Тоскующая» поза

В какой позе вы спите, и что она может рассказать о вас?

Она выглядит почти как предыдущая, но руки лежат перед вами, словно протянутые к кому-то. Это означает, что вы открытая личность, но можете быть склонны к подозрительности и цинизму. Вы трудно принимаете решения, но абсолютно в них уверены и всегда их придерживаетесь.

4. Позиция солдата

В какой позе вы спите, и что она может рассказать о вас?

Вы спите на спине, вытянув руки по швам. Такая поза говорит о том, что вы дисциплинированный человек, который требует многого от себя и от других. Вы тихий, сдержанный и немногословный.

5. Свободное падение

В какой позе вы спите, и что она может рассказать о вас?

Человек лежит на животе, голова повернута в сторону, а руки рядом или под подушкой. Эта поза означает, что вы общительный и открытый человек. Вы склонны быть безрассудным и очень чувствительным к критике.

6. Поза морской звезды

В какой позе вы спите, и что она может рассказать о вас?

Вы спите на спине, а руки засунуты либо под подушку, либо закинуты за голову. Для вас дружба является приоритетом, и вам не особо нравится находиться в центре внимания.

7. Обнимающий подушку

В какой позе вы спите, и что она может рассказать о вас?

Человек может лежать по-разному, но ему обязательно нужно обнимать подушку во время сна. Вы открытая личность, которая ценит каждого человека в своей жизни: друзей, родственников, коллег. Вы готовы помогать другим, порой забывая о себе.

8. Смешанная поза «солдат-морская звезда»

В какой позе вы спите, и что она может рассказать о вас?

В этом положении человек лежит на спине, но кладет руки по-разному; это уже не жесткость солдата, но еще и не расслабленность морской звезды. Вы гибкий и адаптивный человек, но на вас могут легко повлиять окружающие.

9. Свободная поза

В какой позе вы спите, и что она может рассказать о вас?

Это поза для сна в паре. Каждый из вас спит на своей стороне, спиной друг к другу и не касаясь друг друга. Вы оба чувствуете связь, но также достаточно независимы, чтобы спать обособленно и чувствовать себя вполне в безопасности.

10. Заботливая поза

В какой позе вы спите, и что она может рассказать о вас?

Каждый партнер спит на боку спиной друг к другу, но спины соприкасаются. Это поза означает, что оба партнера чувствуют себя комфортно и безопасно друг с другом.

11. Поза ложки

В какой позе вы спите, и что она может рассказать о вас?

Вероятно, самая популярная среди пар. Мужчина крепко обнимает и прижимает к себе партнершу. Эта поза говорит о том, что он проявляет инициативу и оберегает свою вторую половину.

12. Поза любовников

В какой позе вы спите, и что она может рассказать о вас?

Партнеры спят, обнявшись и очень близко и друг к другу. Их ноги нередко переплетены. Вы достигли высокого уровня близости и доверия.

13. Романтическая поза

В какой позе вы спите, и что она может рассказать о вас?

Это самая популярная поза в кино, но в реальности мало кто так спит. Женщина кладет голову на грудь мужчины, что означает доверие и сильную привязанность.

14. Поза разговаривающих

В какой позе вы спите, и что она может рассказать о вас?

В этом положении вы спите лицом к лицу, но без соприкосновения, и вы держите руки под подушкой. Такая поза – это потребность в душевной взаимосвязи и контакте с партнером.

15. Поза превосходства

В какой позе вы спите, и что она может рассказать о вас?

Это положение, когда один партнер спит в позе морской звезды, а второй на краю кровати. Это означает, что человек-морская звезда более доминирует в отношениях и ценит свое пространство, а его партнер полностью ему это позволяет.

16. Ничего из упомянутого

В какой позе вы спите, и что она может рассказать о вас?

Если у вас нет какой-либо конкретной позы, и вы не вписываетесь ни в одно из вышеперечисленных описаний, это может означать, что вас легко отвлечь и сбить с толку, или что у вас есть нерешенная проблема. Кроме того, вы, возможно, боитесь обязательств.В какой позе вы спите, и что она может рассказать о вас?

Текст: Flytothesky.ru

 
Теги: знакомства
 
 
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